Бузова назвала «точку невозврата» в отношениях с Бородиной

Ольга Бузова рассказала поклонникам о том, что стало «точкой невозврата» в ее отношениях с бывшей коллегой по «Дому-2» Ксенией Бородиной. О напряженных отношениях ведущих ходили слухи еще во времена их совместной работы на телестройке, а после ухода Бузовой конфликт обнажился и стал публичным. Бородина вместе с оставшимися ведущими обвинила Бузову в том, что она «кинула» команду проекта.

Поющая ведущая, в свою очередь, восприняла позицию бывшей коллеги как предательство.

«Я всегда к Ксюше относилась с уважением, как к коллеге. Потому что я профессионал, и мне знакомо такое понятие, как коллегиальная этика, что не скажешь, к сожалению, о ней. За 17 лет работы я от Ксюши не услышала ни одного плохого слова в лицо. Только за глаза, только за спиной, а также в социальных сетях. <…> Точкой невозврата для меня стало то, что моя экс-коллега села на лобное место с моим бывшим молодым человеком. Она знала, что его приглашение в шоу было просто местью от продюсеров шоу за мой уход. <…> Зная, как это расставание тяжело мне далось, Ксюша могла хотя бы написать сообщение, предупредить по-человечески. Но она решила по-другому», — написала Бузова в Instagram.

Instagram @buzova86

Ранее один из ведущих реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони заявил, что его бывшая соведущая Ольга Бузова не предупредила команду проекта о своем уходе. Тем самым он подтвердил слова еще одной ведущей шоу Ольги Орловой, ранее сообщившей, что она узнала об уходе Бузовой с проекта всего за несколько часов до начала съемок на лобном месте. Ксения Бородина, со своей стороны, поддержала соведущих, заявив, что узнала об уходе Бузовой в день начала съемок шоу.

Сразу после ухода Бузовой из «Дома-2» ведущим проекта стал ее бывший жених, блогер Давид Манукян. Бузова узнала об этом из соцсетей и была шокирована подлостью бывших коллег. Манукян, наоборот, посчитал приход на телестройку новой карьерной ступенью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян заменил ее в качестве ведущего «Дома-2», после того как она неожиданно покинула проект.