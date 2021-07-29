«Ушла некрасиво»: Орлова о том, почему Манукян заменил Бузову на «Доме-2»

Певица и ведущая «Дома-2» Ольга Орлова рассказала, почему бывший парень Ольги Бузовой заменил ее на проекте. По словам экс-солистки «Блестящих», Давид Манукян стал ведущим телестройки из-за неожиданного ухода поющей телеведущей. Бузова решила покинуть популярное шоу за несколько часов до выхода в эфир.

«Я думаю, что Даву привели на проект, потому что сочли, что Оля некрасиво ушла из проекта. Это мои предположения, я этого никогда и ни с кем не обсуждала. О том, что Оля ушла из проекта, я узнала в тот день, когда у нее должно было быть лобное. Я была в этот день в Казани, мне позвонил продюсер и попросил выйти вместо Оли», — рассказала Орлова в интервью Лауре Джугелия на ее YouTube-канале.

Экс-солистка «Блестящих» подчеркнула, что это лишь ее предположения. Причину такого резкого ухода Ольги Бузовой Орлова не знает. Знаменитости никогда не обсуждали, почему поющая телеведущая решила покинуть телестройку. По словам Орловой, она уважает любое решение других людей.

Певица также поведала Лауре Джугелия, что сейчас она не поддерживает отношения с Бузовой. Новоиспеченная актриса МХАТа обиделась на коллег, за то, что те не предупредили ее о том, что Дава станет новым ведущим реалити. Орлова заверила, что она сама узнала о таком решении продюсеров в день эфира.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Ольга Бузова отреагировала на бурные обсуждения ее танцев в сети.