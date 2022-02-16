Данила Козловский показал двухлетнюю дочь в день ее рождения
Данила Козловский опубликовал фото с дочерью в ее день рождения
Фото: Instagram @danilakozlovsky
Ода-Валентина Зуева родилась в 2020-м. Сейчас она живет с матерью в США.
Звезда фильмов «Духless» и «Легенда № 17» Данила Козловский не любит говорить о личной жизни. Тем не менее актера часто обсуждают — в 2020-м его возлюбленная, модель Ольга Зуева родила дочь. Малышку назвали Одой-Валентиной.
Через несколько месяцев после рождения девочки стало известно, что Зуева и Козловский расстались. Ольга осталась жить в Америке, где познакомились бывшие влюбленные, а Данила вернулся в Россию. Он часто ездит в США и навещает дочку. В честь двухлетия Оды-Валентины актер поделился трогательными снимками с наследницей.
На одном из фотоснимков Данила нежно смотрит на дочку, на других — Ода задувает свечи на праздничном торте и с интересом распаковывает многочисленные подарки любящих родителей в милом розовом платье. На фотографиях даже можно разглядеть общие черты лиц Данилы и малышки Оды-Валентины.
В комментариях поклонники актера и коллеги умилились красоте девочки. Оду поздравили с днем рождения коллега Козловского по театру МДТ Елизавета Боярская, актрисы Ирина Старшенбаум и Ирина Горбачева. К поздравлениям присоединились и подписчики.
«Здоровья, здоровья и еще раз здоровья»;
«Два года счастью! Поздравляю!»
«Как быстро растут детки, счастья вам», — написали под фотографиями Козловского.
Фанаты актера отметили, что и сам Данила с дочкой выглядит очень счастливым. Девочку назвали принцессой, а в ответ счастливый отец пошутил, что Ода-Валентина в свои два года — большой начальник.
«Все мужчины мечтают о сыне, а когда появляется дочь, папа превращается в мороженое на солнце, мягкий и нежный!» — написала одна из подписчиц.
Данила Козловский старается проводить так много времени с юной наследницей, насколько это возможно. В России он работает над проектами: недавно состоялась премьера сериала «Карамора», где Козловский выступил режиссером и сыграл главную роль. На премьере артиста сопровождала Оксана Акиньшина. Больше года назад появились слухи, что ради актрисы Козловский оставил возлюбленную-модель и ребенка. Оксана предпочла остаться в стороне от пересудов, но иногда публикует фото и видео с совместного отдыха.
Данила Козловский тоже не комментирует роман с коллегой. Он предпочитает говорить о дочери и переживает, что уделяет Оде-Валентине мало времени. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что письмо юной наследнице Данила начал бы с извинений.
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