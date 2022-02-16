Не оклемался: перенесшего инсульт Ивана Краско госпитализировали

Звезда до сих пор не может восстановиться после инсульта.

Народный артист РФ Иван Краско был госпитализирован. Как рассказал его директор Вячеслав Смородин, актер уже неделю находится в больнице на реабилитации после инсульта. Пока что разговоров о выписке не идет.

«На днях он мне сказал: «Было хорошо вчера, а сегодня я проснулся столетним стариком. То есть он еще недавно хорошо себя чувствовал, а теперь...», — поделился Смородин в эфире шоу Дмитрия Борисова.

Краско даже отказался от новой роли в театре. Это совершенно на него не похоже, отметил директор.

В беседе со StarHit.ru Смородин рассказал подробнее о госпитализации. По его словам, медики делают все возможное, чтобы как можно скорее поставить Краско на ноги после прошлогоднего инсульта.

«Он на реабилитации после инсульта. Не оклемался. Ему колют лекарства, подключили тренажеры. Состояние разное — то хорошо, то плохо», — пояснил представитель артиста.

Еще до кровоизлияния в мозг здоровье знаменитого актера проверил на прочность коронавирус. Краско переболел в первую волну, перенеся COVD-19 довольно легко. Он неплохо чувствовал себя, однако летом 2021 года был срочно доставлен в больницу после падения на даче — у артиста потемнело в глазах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у актера Ивана Краско диагностировали неизлечимые проблемы со зрением.