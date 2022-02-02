У актера Ивана Краско диагностировали неизлечимые проблемы со зрением

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 10 905

Диагноз актер — деструкция стекловидного тела, возрастная атрофическая рубцовая стадия.

У актера Ивана Краско диагностировали неизлечимые проблемы со зрением

Фото: ТАСС / Вышинский Денис

К актеру Ивану Краско может не вернуться зрение. Об этом сайту KP.RU рассказал директор артиста Вячеслав Смородинов. По его словам, изначально лечение было неправильным.

«Оба глаза оказались неизлечимы, а операции в таком возрасте опасны», — пояснил он.

Диагноз Краско — деструкция стекловидного тела, возрастная атрофическая рубцовая стадия. Теперь медики могут только пытаться только поддерживать уже крайне ухудшенное зрение звезды. 

Сам артист старается сохранять оптимистичный настрой даже в такой ситуации и не теряет чувства юмора.

«Встречаю людей на улице и вызываю удивление. Мне жмут руку, радуются, обнимают, а я такой: „Извини, а ты кто?“. Они охают: „Не узнал что ли?“. Не узнал!» — признавался актер ранее.

К слову, Краско также пережил инсульт, что сказывается на его состоянии. Его сопровождают слабость и всплески давления.

Как писал 5-tv.ru, ранее невролог и остеопат Александр Евдокимов объяснил причину ухудшения зрения Ивана Краско.

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