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Диван как способ решения проблем! Китайский совет дня на четверг, 17 февраля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 1 962

Сегодня важные дела лучше отложить.

Диван как способ решения проблем! Китайский совет дня на четверг, 17 февраля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 17 февраля?

В четверг на работу идти совсем не захочется. И горы сворачивать тоже. Мир будет пребывать в энергетическом штиле. Стрелки приборов будут стоять на нуле и все, что вы попытаетесь предпринять в этот четверг, даваться будет с огромным трудом.      

Лучший совет на такой день – валяться на диване. Главное — делать это с удовольствием.  Если ближайший «диван» находится в вашем офисе, то можно «валяться творчески». Займитесь увлекательным процессом расхламления рабочего стола и креативным мозговым штурмом на тему предстоящих 23 февраля и/или 8 марта. 

Не стоит в четверг добровольно ходить по врачам и тем более делать плановые  операции. Энергии дня совсем не интересны для того, чтобы побыстрее выздороветь.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

+2° Атмосферное давление 726 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.75
0.74 86.13
0.82
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