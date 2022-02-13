Приборы будут зашкаливать! Китайский гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля

5-tv.ru публикует прогноз Татьяны Бендзь на предстоящую неделю, основанный на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Подробнее узнать про то, что такое «бацзы» можно тут.

Неделька предстоит, ух! Энергии ожидаются такие, что будет нести и на кочках потряхивать. Много-много Воды, Земля и много Дерева.

Вода, как все уже выучили, это энергия коммуникаций и подсознания. Мощная Вода как океанская волна поднимает со дня души все тайное, забытое, спрятанное и выносит на поверхность. Вспомните, как вы себя чувствовали в год большой Янской Воды — в 2020-м? Вспомнили? Не удивляйтесь теперь, что ощутите снова тоску/страх/печаль. И они у вас почти не получится их контролировать.

Хорошая новость в том, что эти чувства сейчас очистительные. Пусть выходят наружу. Разрешите себе их прожить. Как только разрешите — они начнут уходить. Вторая хорошая новость — февраль пройдет, и бешеный эмоциональный фон устаканится. Ну а пока он в самом разгаре — смотрим, наблюдаем и берем на заметку.

Да, обратите внимание на четверг, 18 февраля. В этом дне соберутся сразу три Водных Тигра. Есть вероятность, что стрелки приборов будут зашкаливать. Отличная возможность откалибровать влияние энергий года на вашу персональную карту Бацзы. Не упустите момент!

Понедельник, 14 февраля, Ян Земля на Собаке

Земляной, строгий, серьезный, трудолюбивый понедельник намечается. Ловите этот день для того, чтобы успеть сделать все свои важные дела — следующий день с большим количеством благоприятных энергий наступит только в пятницу.

Понедельник исключительно хорош для того, чтобы начинать новые проекты, отправляться в путешествия, выходить на новую работу или переезжать. Хорошо начинать лечение, обучение, ремонт и строительство.

Не очень благоприятно в такой день решать финансовые и юридические вопросы. Не подписывайте контракты, не берите кредиты, не занимайтесь финансовыми операциями, важными сделками.

Взамен энергии этого дня обещают успех в делах семейных, любовных и партнерских. Отличный момент для перезагрузки отношений, свиданий и помолвок. Получается День всех влюбленных — и по дате, и по энергиям.

Не лучший день для представителей знака Дракона. Вам будет в понедельник эмоционально некомфортно, возможны конфликты.

Вторник, 15 февраля, Инь Земля на Свинье

Во вторник на пути энергий появляются кочки. У тех, кто ослаблен физически, эмоционально и энергетически, могут проявиться срывы планов, нарушение договоренностей, потери времени и документов. Учитывайте возможность форс-мажоров при планировании этого дня.

Вторник благоприятен для того, чтобы собирать, анализировать и коллекционировать разнообразные ресурсы. Как моральные, так и материальные. Хорошо пойдут сбор догов, получение премий, наград, похвал и комплиментов. Если вы давно ждали признания своих талантов и способностей, во вторник вам обязательно придет хорошая новость.

День подходит для просьб о помощи и покровительстве. Пишем письма спонсорам, вовлекаем меценатов и организуем благотворительные мероприятия. Ну и прибавку к зарплате тоже просим именно в этот день.

День может показаться нервным людям знака Змея. Берегите себя, не ввязывайтесь в ненужные споры.

Среда, 16 февраля, Ян Металл на Крысе

Холодно, мокро и тоскливо, или системно, активно и целенаправленно — так могут проявиться энергии среды. День принесет одним эмоциональные терзания, другим — ясный ум и успех в делах. Вспомните, каким был для вас 2020 год — похожим будет основное настроение среды.

Неплохо в этот день открывать новые горизонты. Бизнес-проекты, церемонии открытия, инвестиционные сделки, покупку имущества — для лидерских натур. Для тех, кто привык плыть по течению, — обостренная интуиция, чувствительность и большое количество общения с самыми разными людьми.

Если вы энергетически ослаблены, будьте в этот день аккуратны. Не ввязывайтесь в сомнительные мероприятия, не рискуйте понапрасну, не участвуйте в экстремальных развлечениях. Позаботьтесь о своем теле, оно будет вам благодарно.

День может быть экстремально невезучим для людей знака Лошадь. В зависимости от вашей собственной силы может ожидаться как повышенная эмоциональность, так и разного рода телесный дискомфорт.

Четверг, 17 февраля. Инь Металл на Быке

В четверг мир устанет от энергетических качелей, выдохнется и наступит штиль. Дела будут идти ни шатко ни валко. День пустой. Как чемодан мертвеца.

Бацзы рекомендует в такие дни делать самое важное дело на свете — отдыхать! Даже если вы, наперекор всему, решите двигаться вперед, то ожидайте задержек и препятствий на своем пути. Этот четверг — идеальный день для трудоголика-мазохиста.

Если вы не из таких, то спланируйте на четверг максимальное количество рутины — доделывание незначительных дел, разгребание завалов, ленивое времяпровождение и необязательную болтовню.

Не рекомендуется на четверг назначать операции и другие сложные медицинские процедуры (это не касается экстренных случаев!).

День покажется особенно неинтересным людям с Козой в карте. Вам будет все не по душе. Не капризничайте, завтра мир предстанет в лучшем свете.

Пятница, 18 февраля. Ян Вода на Тигре

Пятница — уникальный денек. В этот день в карте соберутся сразу три (!) Водных Тигра. Идеальный день, чтобы проверить, как будут на вас воздействовать энергии этого года.

Следует обратить внимание то, какие эмоции у вас преобладают в пятницу, как себя чувствует ваше тело, какие люди вам встречаются, о чем вы думаете и что вас беспокоит. Есть большая вероятность, что именно такие эмоции, мысли, дела и заботы будут вас сопровождать весь 2022 год.

Параллельно самоанализу стоит заняться делами. День благоприятен для неважных дел. Хорошо начинать учиться, путешествовать, переезжать на новую квартиру, устраиваться на работу. Энергии дня особенно подходят для планирования, старта новой жизни, вступления в должность и переговоров всех типов и мастей.

Не стоит начинать серьезное лечение и посещать больницы. Повезет в этот день журналистам, посредникам, трейдерам и пиарщикам. Три Ян Воды в карте дня обострят желание разговаривать со всеми. Чтобы утилизировать энергию коммуникации, не бегите от разговоров, а наоборот, сами их планируйте.

День покажется не очень благоприятным людям с Обезьяной в карте. Три Тигра дня не оставят Обезьянам никаких шансов на выигрыш. Им стоит пережить этот день в максимально медитативном состоянии.

Суббота, 19 февраля. Инь Вода на Кролике

В субботу — самое время устраивать генеральную уборку. После всего пережитого за неделю имеет смысл очиститься и морально, и физически.

Убирайте дом, убирайтесь в шкафах, разбирайте антресоли и подвалы. Не забудьте также вычистить тайники души. Энергии дня благоприятствуют началу диеты, разговорам по душам и о душах. Правильно в такой день просить прощения, отпускать обиду, очищать свою территорию — не только физически, но и эмоционально.

Если боитесь удалять зубы, а надо — идите на прием к дантисту в субботу. Удалят так быстро, что даже не успеете понять. Хорошо также устроить поход в салон красоты — на стрижку, уходом за руками и ногами.

Суббота — идеальный день для дружеских вечеринок, встреч и семейных посиделок. Не стоит в этот день заниматься общественной деятельностью.

День покажется нервным людям с Петухом в карте. В зависимости от того, где в карте рождения стоит Петух, могут проявиться недомогания, повышенная конфликтность или травматизм.

Воскресенье, 20 февраля. Ян Дерево на Драконе

Воскресенье — отличный день для больших покупок. Энергии Дракона откроют «тайники с сокровищами» людям с Собакой в карте. А остальным помогут выгодно купить или продать ценные вещи.

День также хорош для всяких бизнес-историй. Если есть возможность — запланируйте именно на воскресенье важные переговоры, подписание контрактов, инвестиционные сделки.

Единственное, стоит помнить, что энергии дня таковы, что все, что вы создадите в этот день будет со временем увеличиваться в количестве. Создадите условия для процветания — разбогатеете, создадите конфликт — будете все время ругаться. Так что имеет смысл держать себя в руках и максимально осознавать последствия всех своих действий в этот день.

Не очень благоволят энергии воскресенья людям с Собакой. Им хоть и идут в руки деньги, но только при условии полного и безоговорочного внутреннего спокойствия. Будете слишком эмоциональны — выгода может пройти мимо вас.

Всем хорошего бацзы!