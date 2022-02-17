Террориста-педофила задержали в Москве

Московские правоохранители задержали 21-летнего мужчину по подозрению в вербовке новых членов в ряды террористической организации «Исламское государство»* и совершении действий сексуального характера в отношении 14-летней девочки. 5-tv.ru стали известны детали громкого дела.

Следствие полагает, что в феврале 2021 года Бехруз М. через Instagram познакомился с несовершеннолетней. Молодой человек якобы сразу завел беседу на религиозную тему. Впоследствии, предположительно, он присылал юной девушке видео и фото с тем же контентом, чтобы выработать стойкую неприязнь к людям, исповедующим конкретные религии и подвигнуть к вступлению в террористическую организацию, чтобы начать мстить «неверным».

Стражи правопорядка считают, что уже в конце апреля 2021 года 14-летняя согласилась лично встретиться с Бехрузом. Предполагается, что молодой человек приехал в родной город девочки — Ростов-на-Дону, где и надругался над несовершеннолетней.

По данным стражей порядка, после совершенного преступления задержанный еще некоторое время мог поддерживать связь с несчастной. Отмечалось, что 21-летнего вычислили сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД России путем отслеживания переписки.

В отношении Бехруза М. уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям — «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», а также «Содействие террористической деятельности». Максимальный срок наказания по первой — четыре года лишения свободы, по второй — 15 лет колонии.

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*ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.