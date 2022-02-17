Невролог рассказала, можно ли умереть от скрежета зубов во сне

Скрежет зубов может не только доставить дискомфорт, но и привести к серьезным заболеваниям.

Ночью скрипят зубами около 15% населения. Скрежетание во сне называют бруксизмом. Процесс не только приносит дискомфорт, но и может привести к серьезным болезням. Чем бруксизм опасен для человека и может ли он стать причиной смерти, 5-tv.ru рассказала невролог Елизавета Рожнова.

Причины бруксизма

Бруксизм может возникать как у взрослых, так и у детей, отмечает специалист. Среди наиболее частых его причин выделяют:

Стресс;

Тревогу;

Эмоциональную неустойчивость.

Симптомы могут возникать и среди неврологических причин. При определении бруксизма у человека необходимо исключить эпилепсию, мышечную дистонию, различные нарушения сна. Некоторые специалисты придерживаются гипотезы, что к бруксизму приводят нарушение осанки, изменение тонуса, глубоких мышц спины.

«Бруксизму сопутствуют употребление кофеина, алкоголя и антидепрессантов, снотворных препаратов и других веществ», — поясняет специалист,

Среди стоматологических причин бруксизма выделяют неправильный прикус аномалии зубов, неправильно установленные брекет-системы, заболевания височно-нижнечелюстного сустава. Бруксизм у ребенка может возникать в период прорезывания и смены зубов.

Чем опасен бруксизм

При выраженных проявлениях бруксизма может развиваться стирание и повреждение зубной эмали. Это сказывается на работе височно нижне-челюстных суставов.

«В таких ситуациях стоматологи рекомендуют носить специальной капы во время сна. Капы изготавливаются индивидуально и предотвращают дальнейшее стирание зубов», — рекомендует невролог.

Но сама капа не устраняет причин заболевания. Так что во имя спасения зубов от бруксизма необходимо избавиться с помощью специалиста.

Как опознать и вылечить бруксизм

Коварство бруксизма в том, что самостоятельно о нем можно и не узнать, если нет выраженного стирания зубов.

«Часто пациенты по утрам отмечают боли в жевательных мышцах, в области нижних челюстных суставов — настолько сильно они стискивают зубы во время ночного сна», — пояснила врач.

Лечение бруксизма зависит от каждого отдельного случая пациента. Для одних пациентов рекомедуют сеансы психотерапии, обучение методом релаксации и контроля над тревогой. Для других — лечение у невролога или стоматолога.

При появлении выраженного стирания зубов, при утренних болях в мышцах лица и области височно-нижнечелюстных суставах необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью. Своевременное обращение может предотвратить грубое повреждение зубов и нижнечелюстных суставов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли буквально «умереть от счастья».