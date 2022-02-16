Невролог рассказала, может ли человек умереть от счастья

Оказывается, даже положительные эмоции могут быть губительными, а гротескные пословицы — иметь вполне жизненные последствия.

Многие из нас хотя бы однажды говорили: «Я едва не умер (ла) от счастья!». По мнению врача-невролога Елизаветы Рожновой, у этого устоявшегося выражения есть не только литературное, но и медицинское значение. В ряде случаев такие сильные переживания действительно могут привести к тяжелым последствиям.

Безусловно, в буквальном смысле умереть от счастья нельзя. Если, конечно, вы хотя бы относительно здоровый человек. Однако сильные эмоции — как положительные, так и отрицательные — с медицинской точки зрения одинаковы. И то, и другое может стать большим стрессом для организма, особенно, если он ослаблен каким-то недугом.

«Наш организм схоже реагирует на положительные и негативные эмоции в обоих случаях это может привести к выбросу адреналина в кровь и повышению уровня артериального давления… Тех, кто недавно перенес инсульт или инфаркт миокарда, мы стараемся беречь от таких эмоциональных всплесков. Мы просим родственников пациентов не сообщать им информации, которая способна привести к буре эмоций, даже положительных. Это может привести к нежелательному повышению артериального давления и ухудшению их состояния», — рассказала доктор.

По словам Рожновой, совет поберечь близких одинаково применим в случае серьезных заболеваний как к плохим новостям, так и к хорошим. Врач посоветовала быть внимательными и прежде чем преподносить сюрприз, даже невероятно приятный, хорошо подумать, насколько в данный момент это уместно.

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