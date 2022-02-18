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Какой картофель понижает, а какой — повышает уровень сахара в крови

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Юлия Федорова
Юлия Федорова Юлия Федорова Журналист 3 158

Исследователи определили пользу картофеля для людей, страдающих диабетом.

Какой картофель понижает, а какой — повышает уровень сахара в крови

Фото: Depositphotos / studioM

Принято считать, что высокий уровень сахара в крови опасен для здоровья людей, страдающих диабетом. Поэтому люди с этим заболеванием придерживаются определенного режима питания. На самом деле диетологи рекомендуют определенный рацион питания и тем, кто считает себя здоровым. Высокий уровень сахара в крови может повлиять на здоровье человека. Среди негативных последствий повышенного сахара отмечают не только высыпания на лице или зуд, но и более серьезные последствия — ухудшение работы сердца и нервной системы, риск инсульта.

Картофель входит в диету как один из самых доступных в мире овощей. Более того, без картошки сложно представить недельный рацион во многих странах. Но и с этим, казалось бы, простым корнеплодом необходимо быть осторожным. Британские ученые выяснили, какой картофель понижает, а какой — повышает уровень сахара в крови. Как объясняет Daily Express, это зависит от выработки организмом инсулина. Он вырабатывается поджелудочной железой и способствует получению глюкозы из крови.

У людей, страдающих диабетом II типа, вырабатывается не так много инсулина. В некоторых случаях он даже не оказывает влияние на организм. Поэтому диабетикам не стоит употреблять в пищу белый картофель с высоким гликемическим индексом. В этих случах врачи не рекомендуют есть картофель фри и пюре. Они быстро перерабатываются в организме и вызывают резкое увеличение глюкозы в крови. Лучше употреблять в пищу сладкий картофель.

У сладкого картофеля низкий гликемический индекс, отмечают исследователи. Поэтому его рекомендуют и диетологи. Такой картофель очень питательный, он перерабатывается в организме медленнее. Поэтому и сахар увеличивается постепенно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой напиток нормализует уровень сахара в крови.

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