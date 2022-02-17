Брак с наркоманом и смерть родителей: личные драмы звезды «Интернов» Пермяковой

Сегодня, 17 февраля, Светлане Пермяковой исполняется 50 лет. У актрисы растет дочь Варвара, есть любимый человек и не менее любимая работа. Однако на пути к личному счастью артистке пришлось преодолеть немало невзгод. Ко дню рождения звезды «Интернов» StarHit.ru вспомнил о главных взлетах и падениях в жизни Пермяковой.

Потеря всей семьи

Еще до рождения Светланы Пермяковой в ее семье произошло ужасное несчастье — от разряда тока погиб двухлетний сын Андрей. Потому известие о новой беременности горюющая мать восприняла в штыки и хотела сделать аборт. Однако ее отговорил муж, благодаря чему маленькая Света все же появилась на свет.

Когда будущей артистке было 15 лет, от инфаркта умер ее старший брат Василий. Ему было всего 25. Она узнала о трагедии не сразу — была в отъезде. На вокзале ее встретил заплаканный отец. Как Пермякова призналась позднее, ей пришлось повзрослеть за один день.

Старшего брата звезды также постигла трагическая участь. Сергей скончался в 2010 году из-за болезненной алкогольной зависимости. Светлана пыталась помочь ему выбраться, однако ее усилий оказалось недостаточно.

Следом за старшим сыном ушла из жизни и мать актрисы. В 2011 году ее не стало. По словам Пермяковой, мама не боялась смерти — хотела воссоединиться со своими мальчиками.

Папа звезды «Интернов» всю жизнь прожил в Перми, отказываясь переезжать в столицу к уже ставшей знаменитой дочери. Но позднее, когда его сразила деменция, Пермякова стала приезжать к нему каждый месяц. Актриса обеспечила отцу достойный уход и отдельную палату в платном пансионате для пожилых людей. Тем на Пермякову вылилось огромное количество критики после того, как ее отец умер в доме престарелых в 2015 году.

«Или человек лежит дома и сгнивает заживо, или его отправляют под присмотр специалистов. Я хотела нанять сиделку. Но мне бы их понадобилось три. И отыскать хороший дом престарелых — это та еще проблема. Я нашла частный и платила за все. Это дороже, чем три сиделки», — объясняла свое решение артистка в шоу Леры Кудрявцевой.

Беды сердечные

Долгое время у Пермяковой не получалось построить здоровые и длительные отношения. В молодости она встречалась с женатым мужчиной. Ей был 21 год, они познакомились в театре и изначально этот роман был обречен, но недовольство семьи актрисы значительно ускорило расставание влюбленных.

Из страха потерять карьеру Пермякова по молодости дважды делала аборт. Однако, решив остепениться в 35 и завести семью, артистка поспешила с выбором и практически сразу пожалела об этом.

Новым возлюбленным звезды оказался Евгений Бодров, с которым та познакомилась в интернете. Помехой стал не ВИЧ-положительный статус мужчины, о котором он рассказал Пермяковой, но его нежелание завязывать с наркотиками и пьянством.

Актриса вышла замуж за Бодрова в 2008 году и развелась всего через несколько месяцев. Она не стала терпеть агрессию в свой адрес — в порыве ярости однажды возлюбленный звезды угрожал ей ножом.

Мужчина также солгал по поводу своего места работы. Он уверял Пермякову, что работает администратором в казино, однако позвонившая в заведение звезда узнала, что у них нет такого сотрудника.

Кадр из сериала «Интерны»

Карьерный взлет

Параллельно с личными драмами Пермяковой удавалось вполне успешно выступать в КВН — ее образ Светки-ПТУшницы запомнился многим и стал многообещающим началом ее становления как комедийной актрисы.

Пермякова попала в сериал «Солдаты», сыграв прапорщика Топалову, после чего попала в популярный тогда ситком «Счастливы вместе». Следующими на очереди оказались «Интерны» — невероятно удачный проект для актрисы.

Именно роль смешной и трогательной медсестры Любы принес ей огромную славу и собственную квартиру. Благодаря гонорарам с сериала Пермякова смогла приобрести недвижимость в Москве.

Однако после такой запоминающейся роли работа актрисы в кино оказалась под вопросом. Новые проекты не шли, потому Пермякова стала активно участвовать в телешоу и работать в театре, собирая на сцене ярких артистов с разных площадок.

«Муж без гарантии», «Нелетная погода или брачный сезон у пингвинов», «Все женщины хотят любви», «Мурлин Мурло», «Несравненная» — это все наши детища», — гордо говорила актриса.

Однако проект с другой яркой звездой комедии Мариной Федункив дался Пермяковой крайне непросто. Как выяснилось, актрисы, будучи профессионалами своего дела, не могут существовать на одной площадке. Из-за этого им пришлось завершить рабочие отношения. При этом ни о какой вражде речи не идет. Пермякова с уважением относится к коллеге.

Женское счастье

Несмотря на все невзгоды, актриса наконец-то смогла обрести семью, о которой мечтала. Ее избранником стал Максим Скрябин. Разница в возрасте в 18 лет не стала помехой для счастливых отношений. Мужчина стал не просто спутником жизни звезды, но и ее директором, а также отцом дочери Варвары. Девочка родилась в 2012 году.

Спустя годы отношения возлюбленных стали усложняться. Они разъехались, потом актриса начала рассказывать о своих новых романах, однако сейчас в ее жизни остался всего один мужчина — Максим. О нем Пермякова продолжается отзываться с теплотой и нежностью, заявляя, что даже готова связать с ним свою судьбу.

«Макс, честно скажу, замуж не пойду за тебя. А вот венчаться… Только с тобой», — так заявила актриса в эфире шоу Бориса Корчевникова.

Она призналась, что Скрябин — прекрасный отец и отличный партнер. Летом они стараются проводить каждый день вместе, несмотря на загруженные графики.

«Варвара знает, что у нее есть мама и папа, что есть собаки, кошки. Знает, что есть загородный домик. Макс не покладая рук делает все, чтобы нам было хорошо», — рассказала Пермякова.

Ранее 5-tv.ru писал о кардинально похудевших актрисах, которых все любили полненькими.