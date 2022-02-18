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Власти ЛНР призвали жителей к эвакуации на территорию РФ

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 3 353

Эта мера связана с сосредоточением военных и вооружения со стороны Украины вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Власти ЛНР призвали жителей к эвакуации на территорию РФ

Фото: РИА Новости / Сергей Аверин

Власти непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) обратились к жителям с призывом эвакуироваться на территорию России. Как отмечается, эта мера связана с сосредоточением военных и вооружения со стороны Украины влоль всей линии боевого соприкосновения.

«Вопреки здравому смыслу и международным договоренностям противник продолжает сосредотачивать живую силу и тяжелую технику вдоль всей линии боевого соприкосновения. На текущий момент противником уже сформирована внушительная ударная группировка. По данным разведки украинский агрессор планирует осуществить не только провокации на линии боевого соприкосновения, но организовать глубокий прорыв вглубь территории нашей республики», — говорится в обращении.

По словам руководства ЛНР, все необходимые распоряжения народной милиции ЛНР, правоохранительным органам уже отданы.

С целью недопущения жертв среди мирного населения жителей республик, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки призывают выехать на территорию РФ.

Главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам дано указание обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктами пропуска.
Сообщается также, что российская сторона уже готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей ЛНР.
Всех мужчин, способных держать в руках оружие, власти республики просят встать на защиту своей земли.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ДНР объявила массовую эвакуацию населения в Россию.

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