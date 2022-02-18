ДНР объявила массовую эвакуацию населения в Россию

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) эвакуируют население в Ростовскую область из-за эскалации на линии соприкосновения, заявил глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении к гражданам региона.

«С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый, централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста», — сказал он.

Согласно договоренности с властями РФ, места для размещения эвакуированным предоставят в Ростовской области. Прибывших обеспечат всем необходимым, заверил Пушилин.

Руководство эвакуацией возьмут на себя штабы территориальной обороны и главы предприятий и учреждений.

«Для быстрого перехода (границы - Прим.ред.), на пунктах пропуска созданы все условия. Руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников. Штабам территориальной обороны обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения», — добавил глава ДНР.

Угроза жизни населения возникла из-за обострения ситуации на линии разграничения. Донбасс неоднократно сообщал об артобстрелах в последние дни. Среди гражданского населения есть пострадавшие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что движение по трассе Донецк-Горловка, расположенной на подконтрольной ДНР территории, временно перекрыли из-за обстрелов с украинской стороны. Известно о повреждении объектов гражданской инфраструктуры.