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Женщины с какими именами рискуют стать алкоголичками

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Ирина Дряхлова
Ирина Дряхлова Журналист Эксклюзив 5 335

Какие женские имена связаны с богами и покровителями вина?

Фото, видео: Depositphotos / Krakenimages.com; 5-tv.ru

Обладательницам некоторых женских имен нужно быть крайне осторожными с алкоголем, считает астролог, экстрасенс, мастер оккультных наук Андрей Харрис.

«Ряд женских имен наиболее подверженных этой проблеме дело. Дело в близости этих слов к именам определенных богов прошлого», — считает Харрис.

Так кому из женщин не стоит злоупотреблять горячительными напитками?

Ирина

Две буквы «и» в имени имеют отношение китайской божественной виноварительнице Ий-Ди.

Кристина

В имени Кристина, также есть две буквы «и». Близость имени по энергетике к Ий-Ди может повлиять и на судьбу женщины.

Юлия

Имя Юлия через некоторые старинные транскрипции имени можно соотнести с галльским божеством Сукеллусом. Его часто изображали с чашей вина.

Маргарита

Буква «м» и целых три буквы «а» роднят Маргарит с Ацтекской Майауатль. Это богиней плодородия и Агавы. А из агавы, как известно, делают алкогольный напиток текилу.

Ольга

Буквы «о» и «а» в одном имени — это соотношение с Онатой, богиней ирокезов. Ее почитали как дарительницу кукурузы и алкогольного бурбона.

Дарья

Дарью в свою очередь связывают с богом Дионисом. Как известно, Дионис в греческом пантеоне отвечал за вино и виноделие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие имена подходят разным знакам зодиака

+2° Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
75.76
0.01 86.15
0.02
Женщины с какими именами рискуют стать алкоголичками

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