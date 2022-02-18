Женщины с какими именами рискуют стать алкоголичками

Какие женские имена связаны с богами и покровителями вина?
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Обладательницам некоторых женских имен нужно быть крайне осторожными с алкоголем, считает астролог, экстрасенс, мастер оккультных наук Андрей Харрис.
«Ряд женских имен наиболее подверженных этой проблеме дело. Дело в близости этих слов к именам определенных богов прошлого», — считает Харрис.
Так кому из женщин не стоит злоупотреблять горячительными напитками?
Ирина
Две буквы «и» в имени имеют отношение китайской божественной виноварительнице Ий-Ди.
Кристина
В имени Кристина, также есть две буквы «и». Близость имени по энергетике к Ий-Ди может повлиять и на судьбу женщины.
Юлия
Имя Юлия через некоторые старинные транскрипции имени можно соотнести с галльским божеством Сукеллусом. Его часто изображали с чашей вина.
Маргарита
Буква «м» и целых три буквы «а» роднят Маргарит с Ацтекской Майауатль. Это богиней плодородия и Агавы. А из агавы, как известно, делают алкогольный напиток текилу.
Ольга
Буквы «о» и «а» в одном имени — это соотношение с Онатой, богиней ирокезов. Ее почитали как дарительницу кукурузы и алкогольного бурбона.
Дарья
Дарью в свою очередь связывают с богом Дионисом. Как известно, Дионис в греческом пантеоне отвечал за вино и виноделие.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какие имена подходят разным знакам зодиака.
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