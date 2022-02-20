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Алентова объяснила, почему нарушила траур по Меньшову: «Меня осуждали»

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 532

Алентова рассказала, почему нарушила траур по Меньшову

Алентова объяснила, почему нарушила траур по Меньшову: «Меня осуждали»

Фото: www.globallookpress.com /Pravda Komsomolskaya

Звезда ленты «Москва слезам не верит» поделилась личными историями в рамках документального фильма «Как долго я тебя искала…».

Актрисе Вере Алентовой пришлось нарушить траур по своему любимому супругу Владимиру Меньшову из-за театра. Ее осуждали за раннее возвращение на сцену, но народная артистка РФ не могла иначе.

«„Ах, как она могла — 40 дней не прошло!» — да, не прошло, а я вышла играть спектакли. Потому что я должна! Я не могу подвести театр и сказать: «Вы знаете, у меня 40 дней не прошло“», — рассказала звезда в документальном фильме «Как долго я тебя искала…» от Первого канала.

Она также отметила, что после смерти Меньшова ее никто и никогда не видел с трагичным и грустным лицом в театре. Актриса не давала горю повлиять на работу.

«Я вышла на открытие сезона играть спектакли, когда Володя умер. И играла все спектакли — и комедийные в том числе», — поделилась Алентова.

По словам артистки, ей даже нравилось то, что ее осуждали, потому что возмущались люди исключительно из любви и уважения к ее покойному мужу.

«Я их за это очень любила — за то, что они меня осуждали. Потому что это была абсолютно искренняя любовь к Володе», — призналась актриса.

Владимир Меньшов и Вера Алентова прожили вместе более пятидесяти лет. Известный режиссер скончался от последствий COVID-19 в прошлом году. Актриса тяжело переживает смерть любимого мужчины и признается, что он для нее до сих пор не в прошлом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алентова рассказала о неудачной пластике.

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