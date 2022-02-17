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Алентова о неудачной пластике: «Вколол мне жир в лицо. Подумала, что мне лучше здесь и умереть»

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 386

Знаменитость перенесла пять пластических операций, но одна из них, по ее словам, изуродовала ее внешность.

Алентова о неудачной пластике: «Вколол мне жир в лицо. Подумала, что мне лучше здесь и умереть»

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

Актриса Вера Алентова никогда не скрывала свое положительное отношение к пластической хирургии. Она пять раз делала процедуры, однако однажды все закончилось плачевно. Тогда знаменитость отправилась в другой город, чтобы исправить одну, по ее словам, «деликатную» проблему, которой не занимались в столице. Однако у врача был свой подход к пластической хирургии — он вкалывал пациентам их собственный жир.

«От всех предлагаемых им новшеств я отказалась… Доктор не успокоился, продемонстрировал фото своих клиенток. Одна из них была известной личностью и, на мой взгляд, после этой новейшей процедуры выглядела гораздо хуже, чем до нее», — рассказала артистка в своей автобиографии.

Алентова пыталась вежливо отказаться от услуг специалиста, ведь она приехала к нему совершенно по другому поводу. Однако знаменитость и подумать не могла, что и решение своей проблемы обернется настоящей катастрофой.

«Доктор вколол мне чертов жир в лицо. Когда я пришла в себя после наркоза и увидела этот ужас, я подумала, что мне лучше прямо здесь и умереть», — дополнила она.

Дочь знаменитости Юлия Меньшова посоветовал матери отказаться от гастролей, но Алентова решила говорить коллегам, что столкнулась с последствиями операции на челюсть.

«Понадобилось два года, чтобы оно начало приобретать прежние черты. Мы пытались дозвониться доктору и узнать, что там еще кроме жира он мне вколол, потому что жир, говорят, уходит через год, а у меня, несмотря на массажи, не уходило ничего. Но доктор сменил номер телефона… Думаю, доктору икается так же часто, как часто моют мои кости в соцсетях», — цитирует слова вдовы Владимира Меньшова сайт KP.RU.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вера Алентова отчитала дочь Юлию Меньшову на презентации своей книги.

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