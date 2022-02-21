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Слушайте интуицию! Китайский совет дня на понедельник, 21 февраля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 25 779

Обычно первый день недели считается тяжелым, но это точно не про сегодня.

Слушайте интуицию! Китайский совет дня на понедельник, 21 февраля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 21 февраля?

Понедельник — день тяжелый. Это утверждение совсем не подходит для сегодняшнего понедельника. День принесет оптимизм, желание сотрудничества, развития, умение стратегически мыслить. Особо повезет прорицателям и людям с тонко настроенной интуицией.

На этот понедельник правильно назначать всякие стратегические сессии, мозговые штурмы и тренинги по креативности. Прекрасно — строить долгоиграющие планы и расписывать ступени достижения целей. Те, кто решится устроить в понедельник свадьбу — не прогадают. Совместная их жизнь обещает быть долгой, а отношения теплыми.

Есть в понедельник и предупреждения для тех, кто имеет в карте знаки Обезьяны. Вам не стоит сегодня планировать важных дел и вовлекаться в рискованные мероприятия. Есть опасность травм — моральных и физических.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

-1° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.76
0.01 86.15
0.02
Слушайте интуицию! Китайский совет дня на понедельник, 21 февраля

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