Слушайте интуицию! Китайский совет дня на понедельник, 21 февраля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 21 февраля?

Понедельник — день тяжелый. Это утверждение совсем не подходит для сегодняшнего понедельника. День принесет оптимизм, желание сотрудничества, развития, умение стратегически мыслить. Особо повезет прорицателям и людям с тонко настроенной интуицией.

На этот понедельник правильно назначать всякие стратегические сессии, мозговые штурмы и тренинги по креативности. Прекрасно — строить долгоиграющие планы и расписывать ступени достижения целей. Те, кто решится устроить в понедельник свадьбу — не прогадают. Совместная их жизнь обещает быть долгой, а отношения теплыми.

Есть в понедельник и предупреждения для тех, кто имеет в карте знаки Обезьяны. Вам не стоит сегодня планировать важных дел и вовлекаться в рискованные мероприятия. Есть опасность травм — моральных и физических.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.