5-tv.ru публикует прогноз Татьяны Бендзь на предстоящую неделю, основанный на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Подробнее узнать про то, что такое «бацзы» можно тут.

Уф, после треволнений января и бешеной гонки начала февраля можно чуть выдохнуть. Хорошая неделька намечается — пару дней всего с неблагоприятными аспектами. А в остальном прекрасная маркиза, энергии благоволят созиданию, развитию и налаживанию взаимоотношений.

Остается актуальным предостережение для Обезьян — их может особенно штормить. Столкновение в феврале сразу с двумя Тиграми, это вам не фунт изюму, выматывают. Обезьяны берегите себя и побольше отдыхайте.

Понедельник, 21 февраля, Инь Дерево на Змее

Этот понедельник, в отличие от многих других будет оптимистичным. Энергия Инь Огня (Змея) будет поддерживаться энергией Инь Дерева. Инь Огонь — это проницательность, оптимизм, сотрудничество. Инь дерево — рост, развитие, творчество. Следовательно, весь день будет пропитан этими эмоциями — будет тепло, как у весеннего костра.

Правда не стоит рассчитывать на то, что костер будет большим, все-таки еще не сезон. Энергии Огня хватит на то, чтобы немного согреть, подбодрить и осветить темные уголки — то, в чем каждый из нас сомневается. День подходит для планирования, начала ремонта и путешествий. Парочкам, затеявшим в этот день свадьбу, тоже должно повезти.

Тем, кто имеет в карте Обезьяну, не стоит планировать на понедельник важных дел. У вас может сложиться так называемое «наказание неблагодарности». Оно может проявиться в виде обманов, предательства, и даже в повышенной травмоопасности. Стоит прожить день в спокойной рутине, исключить риск.

Людям со знаком Свинья в карте день может принести внезапные события. Они могут быть как радостными, так и не очень. Имеет смысл быть максимально спокойными и принимать дары судьбы с достоинством.

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Вторник, 22 февраля, Ян Огонь на Лошади

Вторник усилит тенденции понедельника. На энергетическом небе будет сиять солнце — энергия Ян Огня. Ожидается отличный день, почти без изъянов. Солнце подарит радость, жажду жизни и движения. Воспользуйтесь шансом, чтобы запустить эти энергии в свою судьбу.

День подходит для того, чтобы начинать долгосрочные проекты — бизнес, учебу, инвестиции, семейную жизнь. Хорошо идти лечиться, принимать на работу важных сотрудников, подписывать контракты — будет прибыль.

Благоволят энергии и для налаживания взаимоотношений. Если у вас на душе кошки скребут и нужно срочно с кем-то мириться — бегите это делать именно во вторник. Все должно получиться в лучшем виде.

День будет излишне нервозным для людей с Крысой в карте. Постарайтесь в порывах эмоций никого не прибить.

Среда, 23 февраля, Инь Огонь на Козе

Среда — третий подряд благоприятный день на неделе. Отличная возможность довести до ума дела, начатые накануне. Ну и новые начать, пока энергии способствуют.

Как и любой день с Инь Огнем, он хорош для стратегического планирования, начала новых проектов, церемоний открытия и презентаций. Назначайте на среду походы по докторам и начало ремонта. Единственное, не стоит устраивать переезд, есть вероятность, что на новом месте будут частые аварии.

Благоприятно в среду знакомиться с новыми людьми, представлять начальству свои проекты, договариваться о сотрудничестве. Вас могут пригласить на долгожданное свидание или собеседование. Не отказывайтесь!

День может быть эмоционально сложным для людей с Быком в карте. Вас могут ожидать задержки и препятствия. Это будет раздражать.

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Четверг, 24 февраля. Ян Земля на Обезьяне

На четверг лучше назначить воскресенье. В смысле — в этот день лучше отдыхать.

Если нет возможности увильнуть от работы — посвятите день рутине. Тихонько разбирайте завалы, доделывайте недоделки, структурируйте мысли, расчистите место на рабочем столе. Главное — не начинайте в четверг никаких важных проектов, и не ввязывайтесь в потенциально травмоопасные истории (и фигурально и натурально).

Такие рекомендации основаны на том, что в четверг собираются сразу несколько неблагоприятных аспектов. Тигр будет на всех фронтах воевать с Обезьяной. В бацзы такие дни называются «день разрушения» и они предвещают нарушения договоренностей, задержки планов, споры, конфликты, обостренные эмоции.

Тигры, Обезьяны, а также люди со Змеей в карте будут в этот день особенно уязвимы. Постарайтесь провести его максимально спокойно.

Пятница, 25 февраля. Инь Земля на Петух

В пятницу немного отпустит, но резона начинать что-то важное и новое уже не будет. День будет благоприятным, если не лезть на рожон.

Можно заниматься обычными делами, завершать начатое, устроить разгрузочный шопинг или пойти на косметические процедуры. Не стоит в пятницу ложиться под нож, ходить по докторам, устраивать свадьбу или переезд на новое место жительства. Неблагоприятно также заниматься экстремальными видами спорта.

Люди Инь Дерева и Кролики должны быть особенно аккуратными с режущими предметами. Есть опасность пораниться. Или попасться на язык к неприятной особе. Не реагируйте на сплетни и колкости — так вы не дадите вашим обидчикам энергетического преимущества.

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Суббота, 26 февраля. Ян Металл на Собаке

Суббота — еще один практически идеальный день на неделе. В отличие от противоречивых четверга и пятницы, здесь видна ясная перспектива успеха.

На субботу смело планируйте как рабочие, так и личные дела. Переговоры, презентации, инвестиции, начало строительства и ремонта пойдут как по маслу. Свадьбы, помолвки, свидания — будут очень удачными. Дети, рожденные от брака, заключенного в такой день обещают вырасти здоровыми и богатыми.

Стоит именно на субботу записываться на прием к докторам, отправлять резюме и организовывать собеседования. День благоволит журналистам, политикам и общественным деятелям. А вот адвокатам не очень. Не стоит в этот день начинать судебные тяжбы. Есть вероятность, что процесс затянется надолго.

Людям с Драконом в карте также стоит немного поумерить активность. Их может весьма серьезно эмоционально штормить.

Воскресенье, 27 февраля. Инь Металл на Свинье

Энергии воскресенья будут похожи на утлую лодку, качающуюся на холодных волнах. День не очень хорош для важных дел.

В это воскресенье имеет смысл отдыхать от трудов праведных, анализировать промахи и удачи прошедшей недели и готовиться к следующей. Можно сходить на свидание, в гости, повстречаться с друзьями. Главное, чтобы эти походы были максимально «скучными» и спокойными.

Есть в дне намеки на то, что могут быть потеряны документы или деньги, нарушиться планы или случиться эксцессы во время путешествий. Не рискуйте понапрасну.

Особенно это касается людей, у которых в карте есть Змея. Вам может быть нервно и неуютно.

Всем хорошего бацзы!