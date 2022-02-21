ТОП-3 симптомов образования тромба, когда надо срочно вызывать врача

Тромбоз может стать причиной летального исхода. Как не пропустить его признаки у себя и близких?

Тромб — сгусток крови, который, как правило, не причиняет вреда организму. Но иногда он может оторваться и начать движение по венам к органам. Это состояние крайне опасно и может привести к смерти. Healthline выделил опасные симптомы, которые говорят, что в вашем организме есть тромб.

1. Отеки в руках и ногах

Опухшие конечности могут говорить о многих заболеваниях, например, о неправильном функционировании почек. Но если ваши руки и ноги опухают регулярно, вы замечаете на них расширенные вены — это один из признаков тромбоза.

2. Болевые ощущения в конечностях

Боль в руках и ногах без причины — звоночек, что, возможно, в вашем организме есть тромб. Он может блокировать свободное прохождение крови, из-за чего и возникают неприятные ощущения. Боль не всегда будет ярко выраженной и сильной: это могут быть неприятные покалывающие ощущения, похожие на сильное напряжение мышц. Болевой синдром может уменьшаться, если поднять ноги на несколько секунд.

3. Тепло в ногах

Легкое покалывание, жжение, ощущение, что рядом с ногой находится пламя, жар — тоже признаки тромба. Из-за того, что сгусток мешает крови нормально продвигаться по венам, может наступить кислородное голодание тканей. Иногда тромб «продвигается» вперед, тогда участок, где до этого был дефицит крови, неожиданно получает очень много питательных веществ. Такое неоднородное поступление и приводит к различным тепловым ощущениям в ногах.

Специалисты подчеркивают, тромб может находиться в организме и без явных признаков. А когда вышеперечисленные симптомы возникают, они также могут указывать на другие патологии. Без медицинского осмотра невозможно узнать, есть ли у вас тромб в организме. Но если вы заметили самые распространенные проявления сгустка крови, то лучше незамедлительно обратиться к специалисту.

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