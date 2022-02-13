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Инфаркт, ампутация, смерть: ТОП-3 причин возникновения венозного тромбоза

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 7 538

Венозный тромбоз встречается значительно чаще общеизвестного артериального. Им обладают около 70% населения Земли.

Инфаркт, ампутация, смерть: ТОП-3 причин возникновения венозного тромбоза

Фото: Depositphotos / Hriana

Тромбоз бывает двух видов — артериальный и венозный. Если человек «запустит» любой из них, то велик риск ампутации одной из конечностей и летального исхода. Артериальный тромбоз возникает постепенно и незаметно, обычно он возникает из-за холестериновых отложений. Венозный же тромбоз может быть следствием травмы, операции, лучевой и химиотерапии.

Если с профилактикой первого вида тромбоза люди знакомы, то о втором знают немногие. И очень зря, ведь он встречается примерно у 70% людей по всему миру, пишет Ямал-Медиа. Поэтому важно знать, из-за чего может возникнуть этот недуг.

Наиболее частое проявление венозного тромбоза — это так называемый тромбоз глубоких вен и эмболия легких. Сгусток образуется в голени и, оторвавшись, попадает в легкое, из-за чего у человека затрудняется дыхание. Как и в случае с артериальным течением болезни — в этом случае высок риск летального исхода.

Причины возникновения венозного тромбоза

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1. Сидячий образ жизни

Сегодня многие люди ведут сидячий образ жизни. Даже частые авиаперелеты опасны, ведь человеку приходится проводить много времени в неудобном для себя положении, из-за чего закупориваются не только артерии, но и вены.

2. Последствия заболевания COVID-19

Ни для кого не секрет, что последствия коронавируса могут проявить себя спустя некоторое время после полного выздоровления. Нередки случаи, когда здоровые и полные жизни люди буквально на глазах увядали спустя полгода или несколько месяцев после перенесенного COVID-19.

«Сам по себе ковид дает серьезные осложнения на сердечно-сосудистую систему, прежде всего на систему свертывания крови, поэтому тромбоз у перенесших эту инфекцию встречается, к сожалению, очень часто», — отметил доктор медицинских наук Андрей Чупин.

3. Травмы конечностей, операции и медицинские процедуры

Повреждение конечности путем травм или медицинских вмешательств, наподобие операций или химиотерапии, могут увеличить риск возникновения венозного тромбоза. Дело в том, что при нанесении урона рукам или ногам могут пострадать и вены, которые неразрывно связаны с мышечными тканями — как следствие, нарушается естественное кровообращение.

Сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев по этой же причине не советует излишне утепляться в холодную погоду, ведь тогда может возникнуть парниковый эффект, который будет благоприятно влиять на образование сгустков крови в сосудах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о существовании бессимптомных тромбов.

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