Инфаркт, ампутация, смерть: ТОП-3 причин возникновения венозного тромбоза

Тромбоз бывает двух видов — артериальный и венозный. Если человек «запустит» любой из них, то велик риск ампутации одной из конечностей и летального исхода. Артериальный тромбоз возникает постепенно и незаметно, обычно он возникает из-за холестериновых отложений. Венозный же тромбоз может быть следствием травмы, операции, лучевой и химиотерапии.

Если с профилактикой первого вида тромбоза люди знакомы, то о втором знают немногие. И очень зря, ведь он встречается примерно у 70% людей по всему миру, пишет Ямал-Медиа. Поэтому важно знать, из-за чего может возникнуть этот недуг.

Наиболее частое проявление венозного тромбоза — это так называемый тромбоз глубоких вен и эмболия легких. Сгусток образуется в голени и, оторвавшись, попадает в легкое, из-за чего у человека затрудняется дыхание. Как и в случае с артериальным течением болезни — в этом случае высок риск летального исхода.

Причины возникновения венозного тромбоза

1. Сидячий образ жизни

Сегодня многие люди ведут сидячий образ жизни. Даже частые авиаперелеты опасны, ведь человеку приходится проводить много времени в неудобном для себя положении, из-за чего закупориваются не только артерии, но и вены.

2. Последствия заболевания COVID-19

Ни для кого не секрет, что последствия коронавируса могут проявить себя спустя некоторое время после полного выздоровления. Нередки случаи, когда здоровые и полные жизни люди буквально на глазах увядали спустя полгода или несколько месяцев после перенесенного COVID-19.

«Сам по себе ковид дает серьезные осложнения на сердечно-сосудистую систему, прежде всего на систему свертывания крови, поэтому тромбоз у перенесших эту инфекцию встречается, к сожалению, очень часто», — отметил доктор медицинских наук Андрей Чупин.

3. Травмы конечностей, операции и медицинские процедуры

Повреждение конечности путем травм или медицинских вмешательств, наподобие операций или химиотерапии, могут увеличить риск возникновения венозного тромбоза. Дело в том, что при нанесении урона рукам или ногам могут пострадать и вены, которые неразрывно связаны с мышечными тканями — как следствие, нарушается естественное кровообращение.

Сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев по этой же причине не советует излишне утепляться в холодную погоду, ведь тогда может возникнуть парниковый эффект, который будет благоприятно влиять на образование сгустков крови в сосудах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о существовании бессимптомных тромбов.