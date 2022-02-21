Без паники: что будет с курсом доллара и евро после признания ЛНР и ДНР

Американская валюта подскочила выше 79 рублей впервые с 27 января. Что будет происходить далее, 5-tv.ru объяснил экономист.

Курс рубля уступил позиции после обращения глав ДНР и ЛНР с просьбой признать независимость республик. Впервые с 27 января 2022 года, американский доллар превысил отметку в 79 рублей.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, почему происходят скачки курса иностранных валют и обозначил перспективы рубля.

По словам эксперта, основные курсы двух валют — доллара и рубля — формируются общим состоянием экономик обеих сторон. А поскольку и американская, и российская экономика находятся в стационарном положении по отношению друг к другу, то и не ожидается ни их взлетов, ни падений.

В связи с текущими событиями на границе с Россией, курс рубля снизился, но негативная тенденция, по прогнозам экономиста, продлится максимум неделю, чтобы затем вернуться к якорным значениям.

Колебания валют из-за «тревожного ожидания геополитического характера» будут регулярно возникать, уверен Михаил Беляев, но принимать за тенденцию и считать это обвалом рубля ни в коем случае не стоит.

«Первые страхи и тревоги проходят, и экономические законы срабатывают: они постепенно возвращают курс рубля на фундаментально обоснованные значения — 85-86 рублей за евро и 77-78 — за доллар максимум, но ни о каких запредельных значениях в 100-120, „вселенского обвала“ не будет, если не перерастет в лавинообразную панику, которая уже функционирует по собственным правилам», — пояснил экономист, добавив, что в последнем случае регулятором должен выступать Центробанк.

Вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР. В подтверждение слов эксперта после этого курс рубля значительно замедлил падение по отношению к доллару и евро. По данным на 22:40 мск, курс американской валюты находился на уровне 78,99 рубля, курс европейской ускорил рост до 89,73 рубля. Уже в 23:02 мск, доллар рос до 79,6 рубля, а евро — до 90,2 рубля.

Как ранее писал 5-tv.ru, экономист Гиринский назвал способ увеличить пенсию работающим пенсионерам.