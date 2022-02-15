Экономист Гиринский назвал способ увеличить пенсию работающим пенсионерам

Работающим российским пенсионерам объяснили, как можно начать увеличить положенные выплаты. Такой способ назвал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Эксперт напомнил, что размер пенсии определяется регионом проживания, стажем пенсионера и количеством накопленных им пенсионных баллов. Индексации при этом подлежит только часть выплат, также обязательным условием является уход пенсионера с работы.

«Конечно, есть (теоретически) путь получить индексацию в процессе работы. Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать», — рассказал экономист в беседе с агентством «Прайм».

Однако Гиринский предупредил, что после увольнения пенсионер может столкнуться с трудностями при трудоустройстве. Мест, куда его возьмут официально и с большой белой зарплатой, останется немного.

Специалист уточнил, что фиксированная часть пенсии не индексируется с 2016 года и составляет 6044 рубля 48 копеек. Кроме того, с 2016 года прекращена и индексация Индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Этот показатель имеет определяющее значение при большом стаже работы, поскольку стоимость одного балла ИПК — около 100 рублей, а за один год трудового стажа можно получить не более трех таких баллов.

Как писал 5-tv.ru, ранее Гиринский перечислил льготы пенсионеров, о которых могут не знать даже сами получатели пенсий. Так, пенсионное удостоверение освобождает от уплаты части пошлин и налоговых платежей.

1 февраля вступил в силу закон об индексации страховых пенсий на 8,6%. Доплаты россияне получат автоматически — деньги придут вместе с февральской выплатой. Средняя страховая пенсия в сравнении с прошлым годом выросла на полторы тысячи рублей и составила 18 984 рубля.