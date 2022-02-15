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Экономист Гиринский назвал способ увеличить пенсию работающим пенсионерам

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 3 531

Однако пользоваться им эксперт не порекомендовал, вспомнив о «подводных камнях».

Экономист Гиринский назвал способ увеличить пенсию работающим пенсионерам

Фото: Depositphotos / yli9445yli9445

Работающим российским пенсионерам объяснили, как можно начать увеличить положенные выплаты. Такой способ назвал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Эксперт напомнил, что размер пенсии определяется регионом проживания, стажем пенсионера и количеством накопленных им пенсионных баллов. Индексации при этом подлежит только часть выплат, также обязательным условием является уход пенсионера с работы.

«Конечно, есть (теоретически) путь получить индексацию в процессе работы. Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать», — рассказал экономист в беседе с агентством «Прайм».

Однако Гиринский предупредил, что после увольнения пенсионер может столкнуться с трудностями при трудоустройстве. Мест, куда его возьмут официально и с большой белой зарплатой, останется немного.

Специалист уточнил, что фиксированная часть пенсии не индексируется с 2016 года и составляет 6044 рубля 48 копеек. Кроме того, с 2016 года прекращена и индексация Индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Этот показатель имеет определяющее значение при большом стаже работы, поскольку стоимость одного балла ИПК — около 100 рублей, а за один год трудового стажа можно получить не более трех таких баллов.

Как писал 5-tv.ru, ранее Гиринский перечислил льготы пенсионеров, о которых могут не знать даже сами получатели пенсий. Так, пенсионное удостоверение освобождает от уплаты части пошлин и налоговых платежей.

1 февраля вступил в силу закон об индексации страховых пенсий на 8,6%. Доплаты россияне получат автоматически — деньги придут вместе с февральской выплатой. Средняя страховая пенсия в сравнении с прошлым годом выросла на полторы тысячи рублей и составила 18 984 рубля.

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