Марина Федункив о драке с Надеждой Сысоевой: «Наде бы на сцене так играть»

Актриса призналась, что давно подумывала об уходе из юмористического шоу, а случившееся на гастролях подтолкнуло ее в нужном направлении.

Марину Федункив на целый год отстранили от участия в Comedy Woman после драки с Надеждой Сысоевой. Об этом рассказала актриса в интервью Юлии Меньшовой. По словам актрисы, инцидент произошел во время гастролей в аэропорту.

«Конечно же, драться нельзя. Я подзатыльник ей дала и поджопник. Просто Наде бы на сцене так играть, а она в жизни это отыграла, и ей не заплатили за это. Не скажу, что она в синяках была, изувеченная. Надя меня послала, на хамство я тем же самым ответила», — рассказала звезда «Реальных пацанов».

Артистка отметила, что распустила руки не просто так — коллега откровенно послала ее, а терпеть хамство Федункив была не намерена.

«Это наследие моего вспыльчивого характера. После этого из Comedy уволили на год. Но к тому моменту я несколько раз порывалась уходить, не нравился репертуар и все остальное. Не из-за Нади я ушла», — пояснила актриса.

Она призналась, что если бы можно было обернуть время вспять, то она все равно поступила бы точно так же. По мнению Федункив, подобное отношение к себе терпеть нельзя.

У Сысоевой же свой взгляд на эту ситуацию. Актриса рассказывала журналистам о том, как «тетя Марина с перегаром» влетела в нее и завязалась драка.

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