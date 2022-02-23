«Ну что, папа, пора прощаться»: петербуржец изрезал отца ножом и покончил с собой

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 359

В Петербурге молодой мужчина изрезал отца ножом и покончил с собой

«Ну что, папа, пора прощаться»: петербуржец изрезал отца ножом и покончил с собой

Фото: Depositphotos / AndrewLozovyi

Сын напал на родителя, когда тот принимал душ, не оставив на его теле живого места.

Жительница Петербурга, проснувшись ранним утром, обнаружила на полу изрезанного ножом 56-летнего супруга и рядом с ним 29-летнего сына. Молодой мужчина стоял на балконе и молчал, наблюдая, как его отец истекает кровью. Пока мать пыталась помочь пострадавшему и вызывала полицию, ее сын свел счеты с жизнью.

По данным источника 5-tv.ru, сейчас пострадавший находится в Елизаветинской больнице. Его госпитализировали со множественными колото-резанными ранами в крайне тяжелом состоянии. Мужчина в операционной, врачи борются за его жизнь. Он смог рассказать правоохранителям, что произошло, однако не раскрыл возможных причин нападения на него родственника.

Как поведал пострадавший, около восьми утра в ванную комнату, где он принимал душ, зашел сын. Со словами: «Ну что, папа, пора прощаться» он набросился на него с ножом. Бил наотмашь, один за другим наносил удары в грудь, живот и голову. Все тело мужчины покрыто глубокими открытыми ранами.

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Правда выяснить мотивы главного подозреваемого, на которого указали оба его родителя, уже невозможно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о прогремевшем в Петербурге убийстве девушки-продавца секс-шопа и публиковал кадры допроса подозреваемого. Несчастная получила полтора десятка ножевых, ценой ее жизни стали два массажера-стимулятора, которые вынес из магазина предполагаемый убийца.

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