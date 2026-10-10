Собянин: В Москве создают новые игровые и развивающие площадки для детей

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Василиса Власова
Василиса Власова 8 0

У каждой зоны своя тематика.

В Москве ставят новые развивающие детские площадки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Собянин рассказал, что в Москве создают новые игровые и развивающие площадки

Во дворах Москвы обновляют существующие и создают новые игровые и развивающие площадки для детей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

Юных жителей столицы ждут новые площадки во многих дворах. В районе Лианозово для малышей создали игровые комплексы в стиле джунглей и веревочную полосу препятствий, похожую на лианы, а рядом — пространство для детей постарше с барабанами и горками.

В Новокосино появились тематические космические площадки с лунными станциями, орбитой и ракетой.

А в Нагатинском Затоне ребят встречает двухмачтовый корабль с самыми разными горками и переходами; на тематических развивающих панелях неподалеку дети изучают созвездия и планеты и могут «подготовить» ракету к воображаемому полету.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в столице продвигают физико-математическую вертикаль в школах. В новом учебном году к профильному обучению присоединились учащиеся более 160 образовательных учреждений. Запись прошли свыше 6,6 тысячи школьников 7–9 классов. Мэр Москвы отметил, что качественное техническое образование — это залог суверенитета государства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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