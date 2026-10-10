Детям до 15 лет запретят пользоваться социальными сетями в Турции

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 25 0

Новые правила начнут действовать с ноября.

В каких странах подросткам запрещено пользоваться соцсетями

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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В Турции с 1 ноября детям младше 15 лет запретят пользоваться социальными сетями. Об этом сообщило Politico со ссылкой на постановление, опубликованное в правительственном издании Resmi Gazete.

По новым правилам, платформы должны будут контролировать возраст пользователей. Для этого планируют использовать специальный цифровой код, который выдает государство.

Проверить уже существующие аккаунты необходимо до 31 марта 2027 года. Профили детей младше 15 лет после проверки должны будут заблокировать.

Для подростков от 15 до 17 лет предусмотрят отдельные правила. Социальные сети должны будут дать родителям возможность управлять настройками аккаунтов и ограничивать время, которое дети проводят в приложениях.

Подобные ограничения обсуждают и в других странах. Власти хотят защитить детей от вредного контента, травли в интернете и чрезмерного увлечения социальными сетями. Первой страной, которая ввела строгий запрет на социальные сети для подростков, стала Австралия.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России не планируют вводить обязательный запрет на социальные сети для несовершеннолетних.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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