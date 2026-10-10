«Еще одного врага нажили»: Тайсон отреагировал на выпад Зеленского в сторону Трампа

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 69 0

Речь идет о недовольстве главы киевского режима энергетическим соглашением России и США.

Кто негативно относится к Зеленскому

Фото: Reuters/Eric Lee

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Тайсон изменился в лице после слов Зеленского в адрес Трампа

Американский боксер Майк Тайсон эмоционально отреагировал на слова главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес президента США Дональда Трампа. На ситуацию обратил внимание журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел во время общения Трампа с журналистами. Репортеры процитировали ему заявление Зеленского о том, что договоренность Вашингтона и Москвы в энергетической сфере якобы говорит о слабости американской администрации.

Журналисты даже показали Трампу запись с высказыванием Зеленского. В этот момент находившийся за спиной президента Тайсон резко изменился в лице и бросил резкий взгляд на устройство.

«Боксер — давний сторонник американского президента, явно заинтересовался, кто там оскорбляет его приятеля. Ну вот, еще одного врага нажили», — написал Юнашев в личном блоге.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дональд Трамп заявил о договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным по поставкам российского дизельного топлива. По словам американского лидера, первая партия превысит 300 тысяч тонн, а в ноябре ожидается еще 500 тысяч тонн.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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«Еще одного врага нажили»: Тайсон отреагировал на выпад Зеленского в сторону Трампа

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