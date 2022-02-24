День мудрой благодарности: как пройдут 24 лунные сутки для всех знаков зодиака

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук Эксклюзив 3 097

Астролог Ксения Шахова рассказала, какие риски могут скрываться за пышущим огненной энергией 24 февраля 2022 года.

Фото, видео: Depositphotos / vencav; 5-tv.ru

Сегодня, 24 февраля, действует 24-й лунный день. Это благоприятное время для завершения текущих дел и подведения итогов, рассказала астролог и психолог Ксения Шахова. Наступил момент поставить жирную точку в вопросах как личных, так и профессиональных: если раньше смелости не хватало — сейчас все задуманное может сложиться самым желательным для вас образом.

Однако бдительности терять нельзя. Любой неосторожный шаг, особенно в новом предприятии или неизведанной области, может обернуться роковой ошибкой или оплошностью буквально на пустом месте. Велика вероятность крупных трат в результате таких ошибок. Внимательно относитесь к своим финансам и взвешивайте каждое решение. Полезно заняться расчетами, оценкой благосостояния, запланировать покупки. Но будьте бережливы, это крайне важно.

«Пространство наполнено энергией Огня, Луна продолжает прибывать в знаке Стрельца, что подходит для гуляний, обрядовых мероприятий, сотрудничества с юристами, профессорами, философами», — говорит Шахова.

По словам астролога, 24 февраля повезет тем, кто сумеет в сложной ситуации проявить мудрость. Звезды призывают представителей всех знаков зодиака быть честными с собой и окружающими, гостеприимными. Именно эти качества помогут достичь своих целей и поддержать хорошие отношения с близкими.

Если вам сделают комплимент, не гордитесь. Высокомерие не принесет вам ни пользы, ни успеха, а также заставит людей вокруг пересмотреть свое отношение к вам. Подумайте о своем будущем, определите, какими хотите видеть себя в ближайшей и дальней перспективе, сохраняйте понимание: все, что вы делаете, о чем думаете, возвращается в стократном объеме.

«Юпитер продолжает находиться в замечательной позиции, однако он аспектирует сегодня оба светила, привносит щедрость, энтузиазм и вместе с тем завышенные ожидания. Возможно, что какое-то рекламное мероприятие принесет не только широкую огласку, но и такой же шквал нелицеприятных комментариев, имейте это в виду», — предупреждает Ксения Шахова.

Возвращаясь к комплиментам и удачным предприятиям, астролог напоминает о важной задаче 24-х лунных суток — проявлении благодарности. Всем близким, миру, даже самим себе. Чем бы вы ни владели, сколько бы ни потеряли, поблагодарите высшие силы и пространство за то, что имеете, а также за ценный опыт. Тогда энергия дня усилится, и вам прибудет вдвое больше.

«Сегодня не рекомендуются процедуры, которые связаны с кровью, например, переливание, а также операции в области печени, желчного пузыря и верхней части ног», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru публиковал лунный денежный календарь на март 2022 года. По мнению астрологов, от фаз ночного светила зависят все сферы жизни людей на Земле, в том числе и финансовая. Чтобы не попасть в трудную ситуацию и не потерять свои деньги, уверены они, важно сохранить на видном месте список удачных для совершения покупок дней.

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Берегите нервы! Китайский совет дня на четверг, 24 февраля

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