Время для покупки мечты! Лунный денежный календарь на март 2022 года

Фаза Луны имеет тонкую связь со многими жизненными аспектами. Касается это и материальной сферы, которая подверглась особому мощному влиянию еще во время последнего зимнего полнолуния — 16 февраля. О том, какие финансовые изменения ждут людей в марте, астрологи рассказали изданию utro.ru.

Удачные дни для покупок

15, 22 и 23 марта — благоприятные дни для совершения покупок. Высока вероятность, что приобретение принесет вам пользу или массу удовольствия. Астрологи советуют подумать об инвестициях, ведь вложение в долгосрочные проекты в будущем принесет существенную прибыль.

26 марта существенно повышается вероятность выигрыша крупной суммы. Данные сутки прекрасно подойдут любителям лотерей и ставок.

30 марта — в этот день Луна предоставит людям прекрасную возможность для приобретения мечты: дорогой телевизор, украшения и прочее.

Неудачные дни для покупок

1, 4, 13 и 31 марта –неблагоприятные дни для совершения покупок. В эти даты лучше оградить себя ото всех попыток приобретения новых товаров, чтобы сохранить бюджет. Соблюдайте особую осторожность и не тратьте деньги без особой необходимости, ведь никому не хочется остаться в долгах с пустыми карманами.

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