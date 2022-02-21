Время для покупки мечты! Лунный денежный календарь на март 2022 года
От фазы Луны зависят все аспекты жизни людей, считают астрологи. Не является исключением и финансовая сфера.
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Фаза Луны имеет тонкую связь со многими жизненными аспектами. Касается это и материальной сферы, которая подверглась особому мощному влиянию еще во время последнего зимнего полнолуния — 16 февраля. О том, какие финансовые изменения ждут людей в марте, астрологи рассказали изданию utro.ru.
Удачные дни для покупок
15, 22 и 23 марта — благоприятные дни для совершения покупок. Высока вероятность, что приобретение принесет вам пользу или массу удовольствия. Астрологи советуют подумать об инвестициях, ведь вложение в долгосрочные проекты в будущем принесет существенную прибыль.
26 марта существенно повышается вероятность выигрыша крупной суммы. Данные сутки прекрасно подойдут любителям лотерей и ставок.
30 марта — в этот день Луна предоставит людям прекрасную возможность для приобретения мечты: дорогой телевизор, украшения и прочее.
Неудачные дни для покупок
1, 4, 13 и 31 марта –неблагоприятные дни для совершения покупок. В эти даты лучше оградить себя ото всех попыток приобретения новых товаров, чтобы сохранить бюджет. Соблюдайте особую осторожность и не тратьте деньги без особой необходимости, ведь никому не хочется остаться в долгах с пустыми карманами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие цифры в датах рождения гарантируют человеку финансовое благополучие.
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