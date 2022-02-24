Бесит любая мелочь: почему возникает раздражительность и как с ней бороться

Бесконтрольный прием антидепрессантов до добра не доведет, утверждают медики. Лучше — сразу за советом к профессионалам.

Проблемы на работе, ссоры с любимым человеком, отсутствие понимая, что ожидает в будущем, — накопленная усталость рано или поздно перерастет в хронический стресс, прямой путь из которого лишь в клиническую депрессию. Как не допустить развития опасных состояний и что делать, если раздражает буквально все? Ответы на важные вопросы дали медики.

Без паники!

Врачи отмечают, что перманентная повышенная раздражительность может быть явным признаком развития психического заболевания, в частности. Именно поэтому важно своевременно стабилизировать ситуацию. Помогут в этом, конечно, специалисты, которые проведут нужный курс лечения, направят к узкопрофильным экспертам и при необходимости подберут седативные лекарства.

Психотерапевт Олег Катостровский заметил, что иногда сильнейшую раздражительность провоцируют инфекции, заболевания ЦНС.

«Вследствие прямого поражения или интоксикации мозг не справляется с внешней нагрузкой и проявляет гиперболизированную агрессивную реакцию на, казалось бы, обыденные внешние раздражители. Он как бы защищает себя на всякий случай. Таким образом, раздражительность — это симптом болезни», — цитирует медика РИА Новости.

После тщательного сбора анамнеза психологи и психотерапевты, как правило, направляют пациента на исследование головного мозга. Необходимо это также для исключения развития эпилепсии, диагностики объемных образований и повреждений после травм, исследования сосудов, снабжающих мозг кровью.

Методы лечения

Старший медицинский консультант, терапевт Маргарита Демичева отметила, что способов лечения хронического стресса и раздражительности существует немало. Причем, не всегда речь идет об уколах и таблетках.

По статистике, очень помогают изучение специфических техник расслабления и самоконтроля, аутотренинги, арт-терапия, назначение сбалансированной диеты, отказ от вредных привычек и лечение серьезных зависимостей, исключение из рациона крепкого чая, кофе и других «будоражащих» нервную систему продуктов, нормализация режима дня, устранение иных факторов, провоцирующих стресс.

Если поход к профессиональному психиатру по тем или иным причинам невозможен, то мастер-коуч международной ассоциации ICI Елена Тростина советует начать вести дневник самонаблюдений. Достаточно будет десяти дней, чтобы выявить истинную причину хронической раздражительности, если честно «говорить» с бумагой о своих переживаниях.

«Как только выявите основные факторы, вызывающие раздражение, следующая задача — выработать новую полезную стратегию и встроить новые приемлемые реакции. Здесь очень важно работать именно с психологической гигиеной, чтобы снизить раздражительность, нужно разобрать огромный пласт невыраженных эмоций. Составьте список вещей, которые помогают выпустить пар и постарайтесь встраивать их в свою жизнь на регулярной основе», — заключила специалист.

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