Стресс или опасное заболевание? О чем говорит ком в горле и как от него избавиться

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 3 202

Терапевт Ескова рассказала о причинах появления кома в горле

Фото, видео: Depositphotos / Dimaberlin; 5-tv.ru

Терапевт Ирина Ескова рекомендует внимательно следить за своим здоровьем: иногда дискомфортные ощущения свидетельствуют о наличии серьезных проблем.

Ком в горле — крайне неприятное ощущение. Иногда с ним невозможно даже выпить воды, не говоря уже о других последствиях. Может показаться, что ком в горле образуется только в случае сильных переживаний. Но врач-терапевт Ирина Ескова просит не игнорировать этот симптом. Оказалось, что порой он свидетельствует о наличии смертельно опасных заболеваний.

Причины

Разобраться в причинах возникновения кома в горле самому будет крайне непросто, отмечает медик. Однако первое, с чего нужно начать, — анализ собственных ощущений и последних событий в жизни.

Терапевт напоминает, что ком чаще всего образуется, когда человек сильно понервничал либо испытывает стресс на протяжении длительного времени. Например, имеют место трудности на работе или в отношениях с партнером, от которых постоянно хочется рыдать. Депрессии, неврозы, панические атаки — как только все это будет пролечено, неприятное ощущение уйдет.

Если наряду со сдавлением в горле появляется серьезное першение и становится тяжело глотать — это может быть следствием перенесенных инсульта, черепно-мозговой травмы и разного рода нейроинфекций.

Нередки случаи, когда ком в горле является симптомом заболеваний ЖКТ. Например, это ощущение характерно при регулярном забрасывании кислого содержимого желудка в пищевод (в народе — изжога — Прим. ред.), появлении язв и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.

«Увеличенная щитовидная железа при диффузном токсическом зобе тоже может сдавливать мягкие ткани гортани. При заболеваниях шейного отдела позвоночника со смещением диска ком в горле обусловлен сдавлением нервных корешков. При этом он сопровождается болями при глотании, которые могут отдавать в ухо и нижнюю челюсть», — рассказала Ирина Ескова.

Пора бить тревогу?

Ком в горле действительно представляет большую опасность, когда речь идет об инфицировании опасными вирусами.

«При ангине, например, воспалительный процесс может привести к отеку, нагноению, и это может спровоцировать удушье и блок дыхательных путей — это очень опасно», — подчеркнула медик.

Ирина Ескова отметила, что в таких случаях следует немедленно обращаться за помощью к врачу. Равно, как если имеются подозрения на злокачественные новообразования. В последнем случае становится тяжело не только кушать твердую и жидкую пищу, но и пить воду и даже дышать.

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