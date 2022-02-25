Лидеры стран ЕС утвердили второй пакет санкций против России

Главы стран и правительств ЕС на экстренном саммите в Брюсселе после утверждения второго пакета санкций против РФ приступили к разработке третьего. Вторая волна санкций, согласно итоговому документу, коснется финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, а также экспортного контроля, экспортного финансирования и визовой политики. Официально вышеописанные меры будут одобрены Советом Евросоюза 25 февраля.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, рестрикции направлены на финансовый сектор РФ, чтобы лишить госпредприятия страны возможности осуществления финансовых операций с Евросоюзом, а также с целью запрещения «российским элитам» размещать депозиты в банках на сумму свыше 100 тысяч евро (почти десять миллионов рублей).

«Впервые в этот пакет включены финансовые санкции, которые лишат Россию доступа к наиболее важным рынкам капитала. Теперь мы нацеливаемся на 70% российского рынка банковских услуг, а также ключевые государственные компании, в том числе оборонные», — рассказала она.

По третьему пакету санкций пока не принято никаких конкретных решений, однако, по неподтвержденной информации, планируется внести президента России Владимира Путина в «черный список», а также отключить РФ от банковской системы SWIFT. Одним из основным инициаторов якобы является Германия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Япония отказалась вводить санкции против российской сферы энергетики.