Захарова о санкциях Великобритании против Путина и Лаврова: «Отморозили что-то?»

Лондон объявил о введении рестрикций в отношении президента и главы МИД РФ вслед за Евросоюзом.

Правительство Великобритании ввело санкции против президента РФ Владимира Путина и главы МИД страны Сергея Лаврова вслед за Евросоюзом. Эту новость официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова едко прокомментировала в своем Telegram-канале.

«Ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом. Может, правительство Королевства не заморозило, а отморозило что-то?» — написала дипломат.

Ранее Совет Европы одобрил второй пакет персональных и экономических санкций против России. При этом запретительные меры коснулись лично Владимира Путина и Сергея Лаврова. Впрочем, очевидно, санкции носят демонстративный характер, и не повлияют на политическую активность

«Президент Путин и министр иностранных дел Лавров — в санкционном списке. Так же, как и депутаты Государственной думы, которые поддержали эту агрессию», — сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Великобритания ввела аналогичные персональные санкции. Свои меры против России принимает и НАТО. Как заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг основополагающий акт Россия — НАТО больше не работает. Запад продолжит поставлять оружие Украине, а также оказывать финансовую поддержку. Совет Европы приостановил права России в организации.