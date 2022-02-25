Захарова о санкциях Великобритании против Путина и Лаврова: «Отморозили что-то?»
В МИД РФ прокомментировали санкции Великобритании против Путина и Лаврова
Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей; 5-tv.ru
Лондон объявил о введении рестрикций в отношении президента и главы МИД РФ вслед за Евросоюзом.
Правительство Великобритании ввело санкции против президента РФ Владимира Путина и главы МИД страны Сергея Лаврова вслед за Евросоюзом. Эту новость официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова едко прокомментировала в своем Telegram-канале.
«Ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом. Может, правительство Королевства не заморозило, а отморозило что-то?» — написала дипломат.
Ранее Совет Европы одобрил второй пакет персональных и экономических санкций против России. При этом запретительные меры коснулись лично Владимира Путина и Сергея Лаврова. Впрочем, очевидно, санкции носят демонстративный характер, и не повлияют на политическую активность
«Президент Путин и министр иностранных дел Лавров — в санкционном списке. Так же, как и депутаты Государственной думы, которые поддержали эту агрессию», — сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Великобритания ввела аналогичные персональные санкции. Свои меры против России принимает и НАТО. Как заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг основополагающий акт Россия — НАТО больше не работает. Запад продолжит поставлять оружие Украине, а также оказывать финансовую поддержку. Совет Европы приостановил права России в организации.
Читайте также
86%
-3.38 93.60
-4.17
Нашли ошибку?