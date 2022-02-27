Истоки конфликта: цепочка каких действий вынудила Россию на спецоперацию в Донбассе

Сутки десантники в Гостомеле отражали атаки — вооруженные и информационные. Официальные лица Украины несколько раз сообщали, что русские уничтожены. А они каждый раз «воскресали». Масштабную операцию будут мазать грязью. В Москве это отлично понимают и делают все, чтобы следовать сути и букве международного права.

Так, свои действия на территории Украины Россия объясняет 51-й статьей Устава ООН о праве на самооборону. При реализации этого права государство, как указано в статье, должно немедленно сообщить в Совет безопасности ООН о предпринимаемых мерах. И вот как это было реализовано.

Читайте также Денацификация назрела: как паникующий Киев подтвердил сходство с Третьим рейхом

Президент России выступил рано утром по Москве с обращением, в этот момент Совбез ООН как раз заседал, более того, выступал наш представитель. Он получил сообщение и тут же его зачитал собравшимся. Судя по реакции на Западе, там причины спецоперации до конца не понимают. Хотя они, в общем-то, простые — «за мир, за нас и за Донбасс». Корреспондент МИЦ «Известия» Игорь Балдин расскажет о нашей правде.

Четверг, 24 февраля, ранее утро. Донецк под очередным ракетным ударом. ВСУ бьют по объектам инфраструктуры, жилым домам. Большая часть жителей города, да и всего региона, не спят. Нацбатальоны с особым остервенением работают этим утром как минимум по 11 населенным пунктам. В Москве шесть часов утра. Президент России выступает со специальным обращением — долгожданное для четырех миллионов жителей ДНР и ЛНР решение.

«Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», — сказал президент.

Два месяца назад Москва отправила в Брюссель и Вашингтон понятные требования. Восемь пунктов, где черным по белому: не расширять НАТО на Восток, не включать Украину, Молдавию и Грузию в Альянс, не ставить томагавки в Польше и Румынии. Ответ на все один: обсуждению не подлежит, у НАТО политика открытых дверей.

«Проблема в том, что на прилегающих к нам территориях, — замечу, на наших же исторических территориях, — создается враждебная нам „анти-Россия“, которая поставлена под полный внешний контроль, усиленно обживается вооруженными силами натовских стран и накачивается самым современным оружием», — объяснил российский лидер.

Весь январь и февраль российские дипломаты, если не уговаривали, то настоятельно советовали еще и еще раз серьезно подумать над нашим предложением. Владимир Путин встречается с лидерами Франции и Германии, проводит телефонные переговоры с президентом США. Двери МИДа не закрываются: главы МИД Британии, Италии, Греции, Польши. Потом все они едут в Киев, что-то говорят Зеленскому, вдовесок ему несколько раз звонит Байден, и украинские власти отказываются от Минских соглашений.

«Мы видим, что те силы, которые в 2014 году совершили на Украине госпереворот, захватили власть и удерживают ее за счет, по сути, декоративных выборных процедур, окончательно отказались от мирного урегулирования конфликта. Восемь лет, бесконечно долгих восемь лет мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными политическими средствами. Все напрасно», — подчеркнул Владимир Путин.

Что партнеры пообещали Зеленскому — неизвестно, но украинский президент разошелся настолько что 19 февраля официально декларирует — Украина готовится выйти из Будапештского меморандума. Фундаментального документа, в котором закреплен ее безъядерный статус. То есть грозит создать атомную бомбу.

«Украина еще с советских времен обладает достаточно широкими ядерными компетенциями. Там несколько ядерных блоков. И ядерная промышленность развита достаточно широко и хорошо. В чем угроза для нас? В том, что даже появление тактического ядерного оружия на Украине для нас означает стратегическую угрозу», — говорит Владимир Путин.

Возможно, именно эта угроза — ядерное оружие у самых границ России — стала последней каплей, переполнившей чашу терпения Кремля. Они звучат в субботу, 12 февраля, а уже в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин собирает Совет безопасности. И сообщает: пришло время обсудить независимость ДНР и ЛНР. В зале — почти все министры. На кону — безопасность не только России, всей Европы.

«Если Россия столкнется с такой угрозой как принятие Украины в Североатлантический альянс, в НАТО, то угрозы для нашей страны многократно возрастут. Потому что есть статья 5 Договора о создании НАТО, из которой ясно, что все стороны альянса должны воевать на стороне одного из своих членов, если он подвергается какой-то агрессии. Но поскольку никто не признает волеизъявления крымчан и севастопольцев, а Украина настаивает на том, что это ее территория, у нас возникает реальная угроза, что они начнут отвоевывать эту, как они считают, свою территорию. Тогда весь Североатлантический блок обязан будет включиться в эти события», — объяснил президент.

Еще раз вместе с министрами Путин проходит по всем ключевым вопросам безопасности. Сперва о гарантиях, которых мы требовали от Вашингтона, ЕС и НАТО.

«Наши западные коллеги не готовы с нами обсуждать наши центральные предложения — особенно, что касается нерасширения НАТО на восток. Это требование отклонено со ссылкой на так называемую политику открытых дверей», — отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Далее: Минские соглашение — есть ли здесь хоть намек на надежду?

«Должны были вступить в силу поправки в Конституцию, согласованные с Донбассом в рамках этого диалога. И постоянное законодательство об особом статусе, затем проведение выборов и завершение конфликта. Так должно было быть. Но этот диалог не начат», — доложил замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Еще один важный вопрос повестки — насколько серьезно положение на юго-востоке? Сможет ли Донбасс сам себя защитить? Хватит ли сил?

«Мы видим, как деградирует обстановка на территории двух республик: Донецкой и Луганской народных республик. Там увеличилось количество обстрелов», — рассказал директор ФСБ Александр Бортников.

Уже через несколько часов президент озвучивает свое окончательное решение — ДНР и ЛНР получают независимость.

«Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение — незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики», — сказал Владимир Путин.

На следующий день после признания независимости ДНР и ЛНР сначала в Госдуме и сразу следом в Совете Федерации ратифицируют несколько важных документов.

22.02.2022 — такая вот символичная дата. Теперь это новая точка отсчета в отношениях России, ДНР и ЛНР. Вчера своим указом независимость республик признал Владимир Путин. А уже сегодня в Совете Федерации ратифицируют соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Два последующих дня ВСУ и нацбатльоны словно с цепи сорвались, обстрелы Донецка и Луганска днем и ночью. И 24 февраля Владимир Путин выступает с новым историческим обращением.

«В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Наши действия — это самозащита от создаваемых нам угроз и еще большей беды, чем та, что происходит сегодня», — сказал Владимир Путин.

Западные СМИ в один голос твердят о российском вторжении, нарушении прав человека, попрании демократических ценностей. Российские голоса они даже слушать не хотят. И разумеется, не дают им места в своих публикациях и эфирах.

«Россия не может допустить превращение Украины в занесенный над нами кинжал в руках Вашингтона. И единственный путь к этому — это демилитаризация, денацификация и нейтральный статус украинского государства», — сказал директор СВР Сергей Нарышкин.

«Мы должны защитить людей, мы должны спасти жизни, не допустить новых жертв. Другого способа это сделать, кроме как провести специальную военную операцию, просто не существует», — считает председатель совета федерации РФ Валентина Матвиенко.

Многие на этой неделе вспоминали Белград, который альянс бомбил без всяких санкций ООН. А какие материалы тогда выходили? Вот, например, британская The Times, 1999 год: «Диктатор сидит в бункере». Это о Милошевиче. О бомбежках мирных жителей — ни слова. 2022-й, та же газета и громкий заголовок: «Россия завоевывает Украину». Одно дело — Вашингтон, другое — Москва.

«Возьмите только все те интервенции, которые были произведены. В Югославии — это была борьба за демократию. Разрушение Ирака, разрушение Ливии — это тоже была борьба за продвижение демократии. Сотни и сотни тысяч погибших, поэтому по эвфемизмам я с вами даже не буду состязаться», — отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

США уже заявили: воевать за Украину там не собираются. Может быть, действительно никогда и не собирались, но не исключено, что в этот раз прислушались к российскому президенту более внимательно.

«Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию», — предупредил президент РФ.