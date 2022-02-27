Денацификация назрела: как паникующий Киев подтвердил сходство с Третьим рейхом

Эфирная новость 1 141

Власти Украины за два дня раздали населению 18 тысяч единиц оружия

Фото, видео: ТАСС / ALISA YAKUBOVYCH; 5-tv.ru

Оружие на Украине сейчас попадает в руки к преступникам и просто сумасшедшим. Это происходит на фоне истерии и уже привело к разрозненным перестрелкам.

Поведение киевских властей и лично Зеленского напоминает агонию руководства Третьего рейха в окруженном Берлине. Тогда гнали в бой подростков и стариков.

На Украине сейчас массово раздают оружие не просто отрядам территориальной обороны, а буквально всем желающим. Просто выставляют ящики с автоматами — подходи, кто хочешь, и бери, что хочешь.

Истоки конфликта: цепочка каких действий вынудила Россию на спецоперацию в Донбассе

Чем это оборачивается — понятно, оружие попадает к преступникам и просто сумасшедшим. И все это на фоне понятной истерии, когда всюду мерещатся диверсанты — люди начинают стрелять при малейших подозрениях.

За два дня было вот так роздано 18 тысяч стволов. Это целая дивизия. Число убитых после такой «акции» только предстоит посчитать. Но всю ночь из Киева шли сообщения о разрозненных перестрелках в разных концах города.

-1° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
83.55
-3.38 93.60
-4.17
Остановись, мгновенье! — Как бьет кризис среднего возраста по знакам зоди...

Последние новости

11:39
Песков: Российская делегация ждет представителей Украины на переговорах в Белоруссии
11:34
Причина смерти звезды «Улиц разбитых фонарей» Бориса Соколова: «Отказали руки, ноги»
11:26
Мэр Харькова заявил, что российские военнослужащие вошли в город
11:25
Контролируйте слова: как 27-е лунные сутки отразятся на жизни людей
11:16
Экс-жена Серова заявила, что ей не дают видеться с внуками: «Я не преступница!»
11:09
Криминалисты исследуют взорванную военными ВСУ нефтебазу в Ровеньках в ЛНР

Сейчас читают

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Борис Соколов
Минобороны РФ подвело итоги третьего дня спецоперации по защите Донбасса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год