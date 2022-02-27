Денацификация назрела: как паникующий Киев подтвердил сходство с Третьим рейхом

Оружие на Украине сейчас попадает в руки к преступникам и просто сумасшедшим. Это происходит на фоне истерии и уже привело к разрозненным перестрелкам.

Поведение киевских властей и лично Зеленского напоминает агонию руководства Третьего рейха в окруженном Берлине. Тогда гнали в бой подростков и стариков.

На Украине сейчас массово раздают оружие не просто отрядам территориальной обороны, а буквально всем желающим. Просто выставляют ящики с автоматами — подходи, кто хочешь, и бери, что хочешь.

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Чем это оборачивается — понятно, оружие попадает к преступникам и просто сумасшедшим. И все это на фоне понятной истерии, когда всюду мерещатся диверсанты — люди начинают стрелять при малейших подозрениях.

За два дня было вот так роздано 18 тысяч стволов. Это целая дивизия. Число убитых после такой «акции» только предстоит посчитать. Но всю ночь из Киева шли сообщения о разрозненных перестрелках в разных концах города.