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Кэмерон Диаз о своем прошлом: «Я была мулом, возившим наркотики»

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 329

Кэмерон Диаз призналась в перевозке наркотиков из Франции в Марокко

Кэмерон Диаз о своем прошлом: «Я была мулом, возившим наркотики»

Фото: www.globallookpress.com / Ralf Harde

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Голливудская знаменитость рассказала о тяжелом периоде жизни во Франции.

Голливудская актриса Кэмерон Диаз рассказала, что на заре своей карьеры она пыталась работать моделью в Париже, но не смогла там закрепиться. В итоге в начале 1990-х годов она начала перевозить наркотики из Франции в Марокко.

«Я была там целый год и не работала ни дня, пока не нашла одну работу — но на самом деле, я думаю, что была мулом, возившим наркотики в Марокко», — призналась звезда, выступая в подкасте Second Life.

По словам актрисы, ей обычно давали чемодан с якобы костюмами. После доставки одного из чемоданов в нужное место она сбежала в Лос-Анджелес, где успешно прошла кастинг, получив роль в блокбастере «Маска». Диаз также пошутила, что перевозка наркотиков оказалась ее единственной работой во Франции.

Также актриса поделилась радостной новостью для ее поклонников о том, что она возвращается на большой экран после восьмилетнего перерыва. Новый фильм с ее участием называется «Снова в деле».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что голливудский актер Джаред Лето нашел себе новую возлюбленную.

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