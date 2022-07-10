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Нетребко вслед за пентхаусом в Вене продает апартаменты в Нью-Йорке

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 562

Анна Нетребко продает девятикомнатные апартаменты в Нью-Йорке за $7,5 миллиона

Нетребко вслед за пентхаусом в Вене продает апартаменты в Нью-Йорке

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Оперная дива решила расстаться с элитной недвижимостью на Манхэттене с видом на Гудзон и мост Джорджа Вашингтона.

Анна Нетребко выставила на продажу апартаменты в Нью-Йорке за 7,5 миллиона долларов. Соответствующее объявление появилось на местном сайте недвижимости, сообщает YouTube-канал «Бюро».

Уточняется, что апартаменты включают в себя две объединенные квартиры на 32-м этаже небоскреба № 10 на Одиннадцатой авеню в Манхэттене. Для их покупки оперная дива дважды воспользовалась ипотечным кредитом: на сумму 1,5 миллиона долларов в 2009 году и на 2,25 миллиона — в 2013-м.

«В объединенной квартире девять комнат, среди которых четыре спальни, две кухни и пять ванных комнат. Кроме того, из окон апартаментов открывается потрясающий вид на Гудзон и мост Джорджа Вашингтона», — сообщает канал.

В начале июля стало известно, что Нетребко продает роскошный пентхаус в центре Вены с видом на францисканскую церковь и город. Стоимость двухуровневого жилья площадью 225 квадратных метров певица оценила почти в четыре миллиона евро. Напоследок Нетребко закатила в пентхаусе прощальную вечеринку.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, певица Анна Нетребко осталась без квартиры в Нью-Йорке. Об этом она сама рассказала в соцсети, заявив подписчикам, что «нью-йоркской квартиры больше нет».

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