Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

На трех стульях сидеть не получится: Нетребко отменили концерт в Германии

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 10 540

Анне Нетребко запретили выступать в немецком Штутгарте

На трех стульях сидеть не получится: Нетребко отменили концерт в Германии

Фото: Zuma / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Немцы не хотят видеть певицу, пока продолжаются боевые действия на Украине.

В немецком городе Штутгарте отменили концерт оперной певицы Анны Нетребко. Об этом сообщает сайт Slippe Disc.

«Прошлой ночью Штутгарт сказал Нетребко, что она никому не нужна. Министерство финансов недвусмысленно заявило, что не может допустить, чтобы Анна Нетребко выступала там», — говорится в сообщении.

Уточняется, что оперная дива должна была дать концерт под открытым небом 3 сентября.

Похоже, попытки Нетребко «усидеть на двух или даже на трех стульях» терпят фиаско. В начале июня в интервью австрийскому изданию Zeit она заявила, что готова при необходимости «сидеть сразу на нескольких стульях», комментируя свою политическую позицию по Украине, а вернее, ее отсутствие.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Анна Нетребко вслед за пентхаусом в Вене продает апартаменты в Нью-Йорке. Элитную недвижимость на Манхэттене певица оценила в 7,5 миллиона долларов.

+30° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
61.30
0.03 61.81
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 11 июля

Последние новости

21:04
«Ну это смешно»: Соседов о репертуаре Шатунова после ухода из «Ласкового мая»
20:49
Зеленский назвал помощь Нидерландов Украине «неприятным сюрпризом» для РФ
20:43
Лолита Милявская рассказала, где хочет быть похоронена: «Выбрала три места»
20:27
Подросток прыгнул под проплывающий катер в Петербурге
20:15
Высадка на Марсе: как в Крыму оценили приказ Зеленского отвоевать юг Украины?
20:03
Дроздов о вызове врачей на съемочную площадку: Присел, откинулся и пришел в себя

Сейчас читают

Дроздов о вызове врачей на съемочную площадку: Присел, откинулся и пришел в себя
Больше месяца: стала известна дата, когда тело Пьера Нарцисса предадут земле
Поворотный июль: для кого полнолуние и суперлуние безвозвратно изменит жизнь?
Хочу иномарку: Какое авто можно пригнать из ЕС в Россию за 2 миллиона рублей

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год