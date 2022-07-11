На трех стульях сидеть не получится: Нетребко отменили концерт в Германии

Немцы не хотят видеть певицу, пока продолжаются боевые действия на Украине.

В немецком городе Штутгарте отменили концерт оперной певицы Анны Нетребко. Об этом сообщает сайт Slippe Disc.

«Прошлой ночью Штутгарт сказал Нетребко, что она никому не нужна. Министерство финансов недвусмысленно заявило, что не может допустить, чтобы Анна Нетребко выступала там», — говорится в сообщении.

Уточняется, что оперная дива должна была дать концерт под открытым небом 3 сентября.

Похоже, попытки Нетребко «усидеть на двух или даже на трех стульях» терпят фиаско. В начале июня в интервью австрийскому изданию Zeit она заявила, что готова при необходимости «сидеть сразу на нескольких стульях», комментируя свою политическую позицию по Украине, а вернее, ее отсутствие.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Анна Нетребко вслед за пентхаусом в Вене продает апартаменты в Нью-Йорке. Элитную недвижимость на Манхэттене певица оценила в 7,5 миллиона долларов.