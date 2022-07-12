Сейчас Пиппа Миддлтон и ее семья планируют переехать ближе к Виндзору.

Сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Пиппа в третий раз стала мамой. Она родила девочку, пишет People.

Сообщается, что Пиппа и ее семья планируют переезд в деревню в графстве Беркшир. Сейчас там проживают ее родители. Дом находится в часе езды от Виндзора, куда этим летом переезжает Кейт со своей семьей.

У Пиппы Миддлтон уже есть трехлетний сын Артур и годовалая дочь Грейс. Кейт Миддлтон воспитывает со своим мужем принцем Уильямом троих детей. Количество наследников у сестер сравнялось.

Как ранее писал 5-tv.ru, Пиппа Миддлтон стала мамой во второй раз в марте прошлого года. Девочку назвали в честь бабушек пары — Грейс Элизабет Джейн.