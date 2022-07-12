Две июльские ягоды, лечащие простуду и депрессию, язвы и ожоги, цингу и ЖКТ

Малина хорошее средство от простуды и от лишнего веса, а черника замедляет старение и улучшает работу пищеварительной системы, кроме того эти ягоды обладают и другими полезными свойствами.

Наиболее полезной и вкусной ягодой, пик созревания которой приходится на июль, диетолог Елена Соломатина назвала малину.

По ее мнению, малина помогает бороться с лишним весом, что наиболее полезно для тех, кто на диете. Также малина повышает настроение, поэтому ее можно есть при неврозе и депрессии. Кроме того ягода способствует улучшению кожи и ее обновлению, повышает иммунитет и прекрасно подходит для лечения простуды.

Еще одна июльская ягода — черника — прекрасный природный продукт, который замедляет старение организма, улучшает работу пищеварительной системы, а также обладает бактерицидными свойствами.

«У черники полезные вещества не только в ягодах, но и в листьях. Применяют свежий продукт при лечении цинги. При болезнях глаз листья ягоды используют для приготовления средств для лечения болезней желудочно-кишечного тракта и при проблемах со зрением», — цитирует «Вечерняя Москва» слова диетолога.

Кроме того она добавила, что с помощью черники лечат язвы и ожоги, гингивиты и стоматиты.

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