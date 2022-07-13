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Тату-мастер назвал минусы нательных рисунков в виде обручальных колец

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 42

Тату-мастер Красовский предупредил о нежелательности рисунков в виде обручальных колец

Тату-мастер назвал минусы нательных рисунков в виде обручальных колец

Фото: www.globallookpress.com / Виктор Лисицын

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Специалист призвал изучить статистику разводов перед тем, как набить имя или лицо супруга или супруги.

В последние годы стало очень популярно вместо обручальных колец делать татуировки в виде них. Многие пары стремятся поддержать подобный тренд. Но необходимо знать несколько нюансов перед тем, как решиться на такой шаг. О них рассказал мастер художественной татуировки Артур Краковский.

«Татуировки на пальцах подвержены быстрому стираю и частичному вымыванию пигмента из-за особенности человеческой анатомии», — цитирует специалиста Газета.ru.

По словам мастера, если есть такие татуировки, то для них потребуется частая коррекция. Также для них нужен будет специалист, умеющий работать с кожей пальцев.

Парных тату с изображением или именами избранников тоже лучше избегать.

«Как правило, такие работы делаются импульсивно, с мыслями: „мы навечно вместе“, но как показывает статистика разводов — это далеко не всегда так. Татуировка — это ответственный шаг, начиная от выбора эскиза и хорошего мастера, заканчивая правильным заживлением работы», — подытожил специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лера Кудрявцева сделала татуировку в честь дня рождения дочери.

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