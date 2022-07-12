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Лукашенко заявил о разработке Западом планов нападения на Россию через Украину

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 371

Лукашенко: Запад готовит план нападения на Россию

Лукашенко заявил о разработке Западом планов нападения на Россию через Украину

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Президент Белоруссии обсудил актуальные риски для Минска и Москвы с российским коллегой Владимиром Путиным.

Запад разрабатывает стратегические планы нападения на Россию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии в честь выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. Глава государства также отметил, что знает, как недоброжелатель планирует ударить по Москве и какие направления давления использовать. Об этом он также сообщил российскому лидеру Владимиру Путину на личной встрече, отметив, что Москва и Минск должны быть сконцентрированы и бдительны.

«В последнее время (и мы это подробно обсуждали вчера с Президентом Российской Федерации) разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара (история повторяется) — через Украину и через Белоруссию», — цитирует Лукашенко «БелТА».

В ходе выступления президент также подчеркнул, что против Белоруссии развязана полномасштабная гибридная война. Главными инициаторами противостояния он назвал национальные и коалиционные структуры НАТО, которые специализируются на проведении психологических операций и подрывных действий в киберпространстве. Противник, уверен Лукашенко, также рассчитывает разрушить экономические и политические связи между Москвой и Минском.

Накануне президенты России и Белоруссии обсудили в ходе телефонных переговоров ход специальной военной операции РФ, запрет Литвой транзита в Калининградскую область. В том числе главы оценили обороноспособность двух стран, поставки российских энергоносителей в Европу и строительство белорусского порта в РФ.

Ранее, писал 5-tv.ru, Александр Лукашенко заявил, что мир приближается к пропасти большой войны из-за политики Запада.

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