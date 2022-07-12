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Лукашенко заявил о подходе мира к пропасти большой войны из-за политики Запада

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 111

«Американская гармония» разрушается, а именно ей выгодно существование нацистских режимов рядом с неугодными государствами.

Лукашенко заявил о подходе мира к пропасти большой войны из-за политики Запада

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
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Белорусский лидер Александр Лукашенко считает действия Запада реальным подрыванием системы глобальной безопасности, что может перерасти в масштабную войну.

«События, которые сегодня развернулись вокруг Беларуси и России, требуют предельной бдительности и концентрации. Странами Запада при откровенном дирижерстве Соединенных Штатов последовательно, методично и даже вопреки собственным национальным интересам, желаниям народов разрушается система глобальной безопасности», — приводит его слова БЕЛТА.

В том числе Александр Лукашенко заявил, что однополярный мир теперь меняется на многополярный. По его словам, «американская гармония» разрушается, а именно ей выгодно существование нацистских режимов рядом с неугодными государствами и потому штаты это всячески поддерживают.

«К сожалению, такая политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, в которой, как вы понимаете, победителя уже не будет», — объяснил глава Белоруссии на церемонии чествования выпускников военных вузов в Дворце Независимости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о заявлениях Лукашенко про попытки ВСУ атаковать Белоруссию.

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