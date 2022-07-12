LEGO расторгла соглашение с дистрибьютором конструкторов в РФ
Inventive Retail Group являлась оператором сети LEGO с 2009 года.
Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak
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Датский производитель конструкторов LEGO принял окончательное решение об уходе из России. Компания прекратит всю коммерческую деятельность в стране и разорвет отношения с Inventive Retail Group, которая управляет 81 магазином бренда в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.
«Мы подтверждаем расторжение контракта с компанией LEGO. Наша компания и дальше продолжит работать как эксперт в категории конструкторов и развивающих игрушек», — передает ТАСС.
Известно, что Inventive Retail Group являлась оператором сети LEGO с 2009 года. На российском рынке у LEGO не было собственной розницы.
Отметим, что Inventive Retail Group это совокупность компаний, которая управляет специализированными розничными и онлайн магазинами, в том числе корпоративными продажами и дистрибуцией товаров ведущих мировых брендов. В Inventive Retail Group входят такие гиганты как Apple‚ Samsung, lego, Nike и другие.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие западные бренды не поддались антироссийскому настроению и остались в нашем государстве.
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