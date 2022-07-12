LEGO расторгла соглашение с дистрибьютором конструкторов в РФ

Датский производитель конструкторов LEGO принял окончательное решение об уходе из России. Компания прекратит всю коммерческую деятельность в стране и разорвет отношения с Inventive Retail Group, которая управляет 81 магазином бренда в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

«Мы подтверждаем расторжение контракта с компанией LEGO. Наша компания и дальше продолжит работать как эксперт в категории конструкторов и развивающих игрушек», — передает ТАСС.

Известно, что Inventive Retail Group являлась оператором сети LEGO с 2009 года. На российском рынке у LEGO не было собственной розницы.

Отметим, что Inventive Retail Group это совокупность компаний, которая управляет специализированными розничными и онлайн магазинами, в том числе корпоративными продажами и дистрибуцией товаров ведущих мировых брендов. В Inventive Retail Group входят такие гиганты как Apple‚ Samsung, lego, Nike и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие западные бренды не поддались антироссийскому настроению и остались в нашем государстве.