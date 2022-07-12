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«А где все?» — Ксения Бородина раскрыла причину отсутствия россиян в Турции

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 756

Бородина связала повышение цен в Турции и отсутствие россиян на отдыхе

«А где все?» — Ксения Бородина раскрыла причину отсутствия россиян в Турции

Фото: Instagram* / borodylia

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Телеведущая сейчас наслаждается отдыхом на турецком курорте, однако заметила — в этом году один из любимейших стран для отпуска россияне посещают совсем неохотно.

Телеведущая Ксения Бородина привыкла ездить на отдых за границу минимум два-три раза в год. На отдых она всегда тратит баснословные деньги. В конце июня знаменитость вместе с дочками и закадычными подругами улетела в Турцию. Солнце, море, пляж… Однако некогда популярный у россиян курорт в этом году опустел. Мнением, почему соотечественников в Турции стало значительно меньше, Бородина решила поделиться в своем Telegram-канале.

«Впервые вижу Турцию практически без русских. А где все? Все пишут про высокие цены, поэтому отмена отдыха в Турции. Ну, я хочу сказать, сами себе хуже сделали, что так сильно цены подняли. Тем самым просто не получили много народа», — заключила телеведущая.

Однако отсутствие большого количества россиян Бородину не столь смущает. Она весело проводит время на яхте, где поит подруг «с горла» алкоголем, посещает кафе, загорает и плавает в море. Во сколько ей обходится этот отпуск, пока неизвестно. Однако поезда на Мальдивы в начале 2022 года стоила немалых трат. Как выяснил StarHit.ru, только за перелет она отдала 450 тысяч рублей. А дальше была вилла на острове Муравандху, атолл Раа, расположенная над лагуной с кристально чистыми водами, гостиницей, спальней, террасой и великолепным пейзажем на шесть ночей обошлась ей примерно в полтора миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ксения Бородина назвала тех, кто раскритиковал ее внешность.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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