Бородина о слитом в сеть фото ее реальной внешности: «Завистливые крысы!»

Знаменитость из «Дома-2» сказала не оценившим ее красоту фанатам все, что о них думает и сопроводила видеообращение к ним соответствующим жестом.

Телеведущая Ксения Бородина назвала "завистливыми крысами" недовольных ее внешностью подписчиков. Звезда «Дома-2» резко прокомментировала появившееся в сети фото ее лица с якобы «слетевшим фильтром». Гламурная звезда предстала на этом кадре совсем не такой, как привыкли фолловеры. Они активно обсуждали кадр, заметив, что у знаменитости проблемы с кожей и выглядит она гораздо старше своего возраста. Лет на 47, а не на свои 39.

Разговоры о ее внешности привели в ярость Бородину, и она осыпала ругательствами тех, кто принял в них участие. Оскорбленная сняла себя крупным планом, заявила, что лицо у не великолепное, а все несогласные просто не могут смириться с ее красотой. Крепкие выражения в адрес подписчиков телеведущая приправила жестом, наглядно показав, куда отправляет своих недоброжелателей. И даже язык высунула для устрашения.

«Идите бродите, завистливые крысы!» — заявила Бородина.

Звезда посоветовала обсуждающим ее заботиться о своей внешности — провести время в спортзале и таким образом с пользой отвлечься о сплетен. Она отметила, что не все в себе считает идеальным, но не готова в угоду незнакомцам что-то менять. При этом Бородина подчеркнула, что всегда стремится быть лучшей версией себя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об очередной стычке Ксении Бородиной с фолловерами. Поклонники обвинили ее в игнорировании прощания с умершим певцом Юрой Шатуновым. Ведущей пришлось объяснять, почему она не отправила даже букета цветов близким в день траурной церемонии.

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