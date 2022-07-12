Убивала ли актриса Малявина своего мужа? —адвокат разобрал факты преступления

12 июля погибшему на взлете карьеры Станиславу Жданько могло бы исполниться 69 лет. Вокруг его трагической смерти до сих пор гуляют разные домыслы. Могла ли все-таки напасть с ножом на мужа известная актриса?

Новые детали убийства 24-летнего актера Станислава Жданько, которого зритель знает по работам «Ошибки юности», «Человек с ружьем» и «Несовершеннолетние», раскрыл адвокат на телевизионном шоу Дмитрия Борисова на Первом канале. По его словам, супруга артиста Валентина Малявина сама признавалась в содеянном.

Как известно, Жданько не стало 13 апреля 1978 года. Сначала причиной кончины артиста было названо самоубийство — артист нанес себе ножевое ранение, а перед этим оставил предсмертную записку. Ее предоставила следствию жена актера Валентина Малявина. И только позже стало известно, что автором прощального письма был не артист. Но документ потом исчез из материалов дела.

Как пишет StarHit.ru, Госкино такая шумиха вокруг актеров была ни к чему и дело замяли. Однако, когда к власти пришел Андропов, старые протоколы подняли. Следователь, занимавшийся делом Малявиной, был уволен из органов и привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого за «многочисленные фальсификации». Ведь выяснилось, что нанести рану такой глубины и под таким углом сам Жданько никак не мог, так как были пробиты сердце, печень, и при этом нож вынули в идеально противоположном направлении. Да и сама актриса свою причастность к содеянному в день происшествия не скрывала.

«В тот день приехали милиция, скорая, актеры Театра Вахтангова, которые слышали, как она кричала: „Это я его убила“. Также Малявина призналась подруге, что именно она вонзила нож в сердце любимого. А позже была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установила: Станислав не мог сам себе нанести этот удар», — рассказал в эфире шоу на Первом канале адвокат.

Дело, касающееся смерти Жданько, следователи возобновили спустя пять лет, а подозреваемой по нему стала супруга и популярная советская актриса Валентина Малявина. Вину свою она отрицала, правда, признавалась, что убила артиста «своим отношением». Однако избежать уголовной ответственности артистке не удалось — ее приговорили к девяти годам.

Но вышла из тюрьмы актриса на пять лет раньше, в 1988-м, по амнистии, в честь 70-летия Советской власти. Причем артистка всех уверяла, что с этим событием ее освобождение не связано — ее просто оправдали.

Позже в жизни актрисы произошло еще одно интересное событие. С годами Малявина стала плохо видеть — это якобы было связано с тем, что Жданько сильно ударил ее по лицу, и она упала. На самом же деле падение произошло гораздо позже, когда актриса уже успела расстаться с кузнецом Максимом и похоронить последнего мужа-иконописца, которого закололи ночью ножом на улице.

Валентина Малявина — советская и российская актриса театра и кино. За свою творческую карьеру снялась в более чем тридцати картинах. Причем в пяти из них — после тюремного заключения. В личной жизни артистка успела побывать четыре раза замужем. Кстати, первый брак кинодивы был с Александром Збруевым, который продлился всего четыре года, артиста она оставила ради режиссера Павла Арсенова, но и с ним отношения спустя шесть лет потерпели крах, после потери ребенка. Актриса стала запивать горе спиртным и нашла счастье в объятиях Станислава Жданько, которого потом и убила.

Актрисы не стало в 2021-м году, причем об этом общественность узнала только через две недели после смерти. Почему смерть артистки сразу не предали огласке, ранее рассказывал 5-tv.ru.