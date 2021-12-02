Стало известно, где прячут останки покойной актрисы Валентины Малявиной

Смерть заслуженной артистки РФ окутана тайной. Она умерла в конце октября, но об этом стало известно лишь через две недели. Желающие проститься с кумиром, не могут найти ее могилу.

Смерть актрисы Валентины Малявиной обросла слухами. Дело в том, что коллеги не могут выяснить, где захоронен ее прах. Наталья Бондарчук пыталась найти нишу с урной на «звездной» аллее Троекуровского кладбища, так как первый супруг скончавшейся Александр Збруев заявил, что находится она именно там. Однако оказалось, что там урны нет.

«Мне человек по секрету сказал: близкие Валентины не хотят огласки, поэтому могли забрать урну домой. И весной захоронение сделать. Но почему такие секреты?» — возмутилась Наталья Бондарчук в передаче «Пусть говорят».

Ведущий программы Дмитрий Борисов заявил, что Малявина действительно была кремирована, после чего родные для нее выкупили место в колумбарии кладбища, но урны в ячейке пока нет. Вероятно, близкие артистки решили подождать с захоронением до весны, но не хотят давать никаких комментариев, все проводится под строжайшим секретом.

Свои последние годы Валентина Малявина провела в одиночестве, полностью изолировавшись от людей в пансионате. Туда она попала из-за проблем со зрением, которые впоследствии привели к слепоте. Как писал 5-tv.ru, Малявина скончалась 30 октября на 81-м году жизни, но об этом стало известно лишь через две недели.