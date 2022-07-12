Эксперт предупредил россиян о краже данных через Telegram

Разработчикам чат-ботов следует усилить безопасность для того, чтобы предотвратить сливы пользовательской информации.

Telegram-боты, которые используются в чатах мессенджера, могут сливать данные пользователей. Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

«С точки зрения передачи информации чат-бот — такой же механизм взаимодействия с пользователем, как форма заполнения данных на сайте. В этой сфере, как и в любой другой, есть мошенники, которые пытаются нажиться на пользователях», — рассказал ИБ-специалист.

Как отмечает эксперт, прежде чем передавать чат-боту персональные данные, нужно убедиться, что это необходимый вам канал, а не копия, созданная киберпреступниками.

«К тому же важно задуматься о том, какую информацию у вас запрашивают в чат-боте. Здесь действует то же самое правило, что с телефонным мошенничеством, фишингом, социальной инженерией», — пояснил Галов в беседе с Газета.ру.

Разработчикам чат-ботов также стоит задуматься над безопасностью собираемых пользователей данных. Правильно хранить ключи доступа и обезопасить устройство с которого производится администрирование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что LEGO расторгла соглашение с дистрибьютером конструкторов в России.